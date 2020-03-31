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台水總經理接任董事長 胡南澤：光榮承擔推動5大工作

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
原台水總經理胡南澤（右）接任台水董事長，他覺得光榮，也是責任的承擔，希望在歷任董事長奠定良好的基礎下，擦亮台水這塊招牌。左為卸任的台水董事長魏明谷。記者趙容萱／攝影
原台水總經理胡南澤（右）接任台水董事長，他覺得光榮，也是責任的承擔，希望在歷任董事長奠定良好的基礎下，擦亮台水這塊招牌。左為卸任的台水董事長魏明谷。記者趙容萱／攝影

彰化縣前縣長、台水公司董事長魏明谷18日閃辭，今天由原台水總經理胡南澤接任台水董事長。胡南澤是首位台水總經理升任董事長，胡南澤說，他感謝行政院破格任用，他今年屆齡退休，董事任期還有一年，本以為要退休，沒想到這次有機會升任，他覺得光榮，也是責任的承擔，他希望在歷任董事長奠定良好的基礎下，盼各界、同仁給予協助，擦亮台水這塊招牌，並宣布上任後有五大重大工作要推動。

台灣自來水公司董事長職務，經行政院核定由現任總經理胡南澤先生升任，並代理總經理職務，今天台水召開臨時董事會議通過後，在今天上午11時舉行董事長交接典禮，由經濟部政務次長曾文生監交，魏明谷將印信交給胡南澤。今天因防疫關係，現場低於50名內部人員參與，沒有對外開放。

64歲的胡南澤成大環工碩士，先奉經濟部甄試派赴西德研習自來水供應19個月，從台水服務近38年，從工程師基層做起，歷任組長、工務處經理、區處經理、總工程師、副總，2013年升任總經理，到6月滿7年，創下台水「任期最長總經理」的紀錄，任內經歷阮剛猛、郭俊銘、魏明谷等三任風格不同的董事長，始終深獲倚重，處事認真、待人誠懇，在台水內部頗有好評，人緣佳。

胡南澤從2013年推動「10年降低漏水率計畫」，成效良好，後續還要規劃第二期減漏計畫。板新二期供水工程收尾階段，未來配合桃園新竹備援管線完工，即可「北水南調」，將桃園石門水庫供水增援新竹。

胡南澤說，上任後有五大重大工作要推動，包括第一，持續降低漏水率，目前漏水率，14.49%，台水有十年降低漏水率計畫，二年後110年底目標要達到13.45%，到民國120年，希望能達到10%以下；第二，老舊淨水廠改善，超過30年的老舊淨水廠會檢討、分類，依急要優先順序改善。

第三，行政院非常重視備援系統管線，台水目前正在檢討18件備援系統管線，最近推出，行政院可能經費補助。第四，普及率的提升，尤其普及率最低屏東55.4%，盼能在年底提升，普及率超過60%，也希望提升原鄉用水安全與穩定；第五，提升台水各項服務品質。

行政院 漏水 魏明谷

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