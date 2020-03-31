聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸不滿稱武漢肺炎 蘇貞昌：武漢開始還跟人家花
新冠肺炎疫情延燒，行政院長蘇貞昌今天表示，武漢肺炎當初是從中國武漢開始，世界稱武漢肺炎，竟要跟人家花(台語)...，甚至還要全世界感謝中國，這樣會引發反彈，這也是中國對自己沒有自信，才這樣搞。
蘇貞昌說，很多病症包括香港腳、德國麻疹、日本腦炎也都有地名，但中國說是歧視要正名，這是對自己沒自信，還要世界感謝中國，有時候太過分會引發反彈。
蘇貞昌說，台灣長期面對中國很小心，很早就超前部署。至於現在歐美疫情延燒，一天死亡人數相當多，台灣也很緊張，現在政府會就防疫、紓困、振興三方並行。
蘇貞昌今天列席立法院院會備詢，民進黨立委蔡易餘質詢提到，中國外交部發言人耿爽一聽到「武漢肺炎」就很不爽，還要求正名為新冠肺炎。另外WHO秘書長譚德賽還舔共說中國防疫做最好示範，質疑中國大外宣是想洗白，硬拗中國不是麻煩製造者。蘇貞昌做以上表述。
另外，對於新冠肺炎的紓困振興，蔡易餘提到，現在餐飲、服務業、旅行社各行業苦哈哈，蘇貞昌說，的確因疫情大家保持距離，經濟影響衝擊大。
蘇提到，政府很有誠意紓困振興經濟，也會盡量做，但不會像國民黨發消費券每人發3600元，連王永慶都發3600。蘇批評，國民黨執政時的消費券政策是貪圖方便，現在政府是真的比較辛苦的人補助，針對真正受創、弱勢對象補助，讓他們不會這麼辛苦。
對於全球經濟走下坡，蘇貞昌說，的確現在對經濟的衝擊相當大，不僅台灣，全世界都一樣，除中國供應鏈斷了，連消費市場都停，目前就是地球村全球受創；還有經濟學提到「不能雞蛋放一個籃子」，結果九成藥品都在中國製造，中國一封城鎖國衝擊就相當大，目前疫情都還在變化中，政府會小心防疫，會在最大的經濟衝擊下做好減災。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言