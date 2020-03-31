陸不滿稱武漢肺炎 蘇貞昌：武漢開始還跟人家花

新冠肺炎疫情延燒，行政院長蘇貞昌今天表示，武漢肺炎當初是從中國武漢開始，世界稱武漢肺炎，竟要跟人家花(台語)...，甚至還要全世界感謝中國，這樣會引發反彈，這也是中國對自己沒有自信，才這樣搞。

蘇貞昌說，很多病症包括香港腳、德國麻疹、日本腦炎也都有地名，但中國說是歧視要正名，這是對自己沒自信，還要世界感謝中國，有時候太過分會引發反彈。

蘇貞昌說，台灣長期面對中國很小心，很早就超前部署。至於現在歐美疫情延燒，一天死亡人數相當多，台灣也很緊張，現在政府會就防疫、紓困、振興三方並行。

蘇貞昌今天列席立法院院會備詢，民進黨立委蔡易餘質詢提到，中國外交部發言人耿爽一聽到「武漢肺炎」就很不爽，還要求正名為新冠肺炎。另外WHO秘書長譚德賽還舔共說中國防疫做最好示範，質疑中國大外宣是想洗白，硬拗中國不是麻煩製造者。蘇貞昌做以上表述。

另外，對於新冠肺炎的紓困振興，蔡易餘提到，現在餐飲、服務業、旅行社各行業苦哈哈，蘇貞昌說，的確因疫情大家保持距離，經濟影響衝擊大。

蘇提到，政府很有誠意紓困振興經濟，也會盡量做，但不會像國民黨發消費券每人發3600元，連王永慶都發3600。蘇批評，國民黨執政時的消費券政策是貪圖方便，現在政府是真的比較辛苦的人補助，針對真正受創、弱勢對象補助，讓他們不會這麼辛苦。

對於全球經濟走下坡，蘇貞昌說，的確現在對經濟的衝擊相當大，不僅台灣，全世界都一樣，除中國供應鏈斷了，連消費市場都停，目前就是地球村全球受創；還有經濟學提到「不能雞蛋放一個籃子」，結果九成藥品都在中國製造，中國一封城鎖國衝擊就相當大，目前疫情都還在變化中，政府會小心防疫，會在最大的經濟衝擊下做好減災。