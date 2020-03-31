讚郝柏村 施明德：真正的中華民國派將軍 應頒褒揚令

行政院前院長郝柏村昨下午離世，享嵩壽101歲。曾在前總統李登輝任內擔任閣揆，被指「軍人組閣」，成為當年學運世代急於擊破的高牆，而在辭職後，郝一句「中華民國萬歲、消滅台獨」，讓他搖身一變，成記憶中反台獨的頭號大將。當年曾公開反對「軍人組閣」的前民進黨主席施明德評論郝柏村，稱郝是真正的「中華民國派將軍」，縱反台獨，從不失愛台灣的心，值得蔡總統頒褒揚令。

郝柏村過世，蔡英文總統不免有些尷尬。才在幾個小時前發文哀悼日本笑將志村健因新冠肺炎過世，隨即得到消息，要低調也不是，隆重也不是。光譜兩極，有功有過，最後揀出823砲戰一項功勞，簡單陳述。比起對台獨歐吉桑史明，花了4段追憶、好好說再見，總統的「冷靜」或許定義郝柏村身處這個時代的角色。

立場偏綠的作家陳芳明也在臉書上哀悼，但什麼也沒說，只言「一個時代已經過去」。

施明德則感慨的說，郝柏村的內在是中國的記憶體，而他的內在則是台灣被殖民的記憶體，注定是天生對立的兩方。亦是施曾說過的，「我們，在威權統治下站在敵對面的兩個人，一個被認為是軍事強人，一個是曾經被囚禁超過25年的反抗者」。甚至是加害者與被害者的身份，不過施明德卻認為兩人已有和解。

施明德說，兩人的歷史基因不同，過往的對立無可避免，但第一次對郝柏村有所改觀，是在前總統蔣經國去世之後，他宣布三軍戒備，嚴防對岸進犯台灣，並宣示效忠繼任的新總統。

他認為，郝柏村反共的思路清楚。爾後2015年，中共為紀念抗戰70周年舉行93大閱兵，當時請很多藍營政要及國軍退役將領觀禮，郝柏村為此寫信給某位出席的政要，並打給許多退將，欲勸退他們，更認為去的人就不要領退休俸。施明德說，他也不感到意外。

2014年5月27日，施明德、前中華民國國家安全會議秘書長蘇起、前海基會董事長洪奇昌、前海基會副董事長焦仁和、前陸委會主委陳明通、前中華民國外交部部長程建人、淡江大學中國大陸研究所所長張五岳等7人共同發表「處理兩岸問題五原則」，原來郝柏村也是共同發起人，卻因為施明德女兒參加太陽花學運而退出。但施表示，兩人相談，有許多共識。

郝柏村之子、國民黨前副主席郝龍斌表示，「父親一生希望永遠維持台灣和平及安全，這是他終生職志，也是臨走的願望」。施明德說，多年後，兩人偶有通信，郝柏村即在信中表達守護台灣的願望，他可以為郝龍斌佐證。

施明德稱讚郝柏村與其他將軍不同，是真正的中華民國派將軍，相信也能接受「中華民國台灣」的歷史脈絡結果，明白中華民國與台灣分割不開的命運，郝愛中華民國，也是愛台灣。

施明德說，郝柏村一個被灌輸中國記憶體的人，走到要捍衛台灣的和平與安全，與向他這樣敵對的人，達成共識，實屬不易。施也認為，郝柏村有823砲戰的戰功、在蔣經國去世後穩住三軍，同時自始自終都效忠中華民國，值得總統頒給他褒揚令。