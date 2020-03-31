快訊

北部1名大學生疑確診 校方已要求接觸者自主管理

我的情慾不是你的A片！「復仇式色情」產業恐觸法

陳以信：找回青年記住「黃花崗」國民黨終能再執政

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國民黨立委陳以信出示與青年節籌備委員會成員合影。圖/陳以信臉書網頁
國民黨立委陳以信出示與青年節籌備委員會成員合影。圖/陳以信臉書網頁

昨天是「329」青年節，國民黨立委陳以信透過社群向青年喊話稱，國民黨現還有38席立委、15席縣市長、地方議會將近四百席黨籍議員，只要不忘「黃花崗」，找回青年從政獻身改革的初衷，人民會再給國民黨重新執政機會。

陳以信透過臉書貼文表示，兩週前的一個豔陽天，在立法院外交及國防委員會質詢完走過議場門口，看到一群青春洋溢衣著整齊的年輕人，剛從議場走出來，在階梯上開心拍照，但有一人無法入鏡，於是他自告奮勇幫他們拍，結果被認出來後反而一同入鏡。經詢，一行人原來是青年節籌備委員會來開會並參訪立法院，但今年慶祝大會卻因為疫情嚴峻而取消。

陳以信表示，不過青年之所以為青年，就是有勇氣且不怕挫折。當年黃花崗起義，已經是第十次起義，前面九次都失敗了，沒有人天真認為第十次一定會成功，結果果然是轟轟烈烈的失敗了。國民黨青年菁英付之一炬。 不過正如國父所言：「然是役也，碧血橫飛，浩氣四塞，草木為之含悲，風雲因而變色。」當年如果沒有黃花崗的慘烈失敗，恐怕無法凝聚人心促成下一次武昌起義的革命成功。

陳以信說，今年國民黨歷經再次總統選舉大敗，立法院只剩三分之一多一點的席次。但比起當年黃花崗革命才一百多人，現在國民黨推動國家改革有38席立委，加上15席縣市長，還有地方議會將近四百席黨籍議員，真要推動改革怎麼會不夠？只要不忘黃花崗，找回青年從政獻身改革的初衷，人民一定會看在眼裡，再給國民黨重新執政的機會。

青年 國民黨 陳以信

延伸閱讀

蘇貞昌擬真除楊翠 陳以信：立法院同意了提名才算數！

第三波專機接滯中台人？陳明通：是大目標 但量力而為

因應新冠肺炎防疫作戰 陳以信：我正副總統應異地上班

立委：台美合作 把握資金公開透明

相關新聞

陳以信：找回青年記住「黃花崗」國民黨終能再執政

昨天是「329」青年節，國民黨立委陳以信透過社群向青年喊話稱，國民黨現還有38席立委、15席縣市長、地方議會將近四百席黨...

網友拿廉政專刊誤植誣指貪汙卻不起訴 蘇嘉全遺憾

立法院前院長蘇嘉全被網友在臉書質疑貪汙，最近北檢調查後，認為是可受公評之事，因此不起訴。蘇嘉全則在臉書上發聲，強調這些網...

蘇貞昌：政府雨天不收傘 如有不合理馬上改正

立委反映企業受疫情衝擊又擔心銀行抽銀根。行政院長蘇貞昌今天重申，政府在這時候不會雨天收傘，他說，立委如果覺得有什麼是雨天...

徐國勇移送陳家欽爆爭議 蘇貞昌：不要被病毒見縫插針

內政部長以偽造文書罪將警政署長陳家欽函送台北地檢署偵辦，引爆民進黨政府內鬥爭議。行政院長蘇貞昌今天在立院回覆國民黨立委鄭...

監委張武修：WHO已被中國化毫無作用

監察委員張武修今天表示，現在世界衛生組織（WHO）已被中國化，因中國的官僚，讓吹哨者武漢醫師李文亮消息出不來，而WHO又...

護照英文改Taiwan 綠委：國民黨提版本會更有共識

時代力量智庫民調，高達7成以上民眾支持將護照上的英文名字（REPUBLIC OF CHINA）改為TAIWAN，避免國人...

遭嗆沒資格當立委 陳玉珍：蘇貞昌是台灣國行政院長？

國民黨立委陳玉珍昨天表示，台灣不是國家，中華民國才是。今遭行政院長蘇貞昌回嗆，「那她就沒資格當國會議員」。陳受訪時反嗆，...

江啟臣慈湖謁陵：趕快改革才能得到更多人民支持信任

國民黨黨主席江啟臣今天上午前往慈湖謁陵，受訪時強調中國國民黨處境，必須趕快改革，才能得到更多人民支持、信任，相信黨員同志...

維持社交距離 時代力量黨團記者會立委拉開座位距離

時代力量立委王婉諭、邱顯智、陳椒華上午舉行「安全長大的環境，是我們能給孩子最好的禮物」記者會，提出「兒少權法」和「幼照法...

美、中返台防疫雙重標準？ 蔡壁如：歐美也應嚴格管控

台北市長柯文哲昨天表示，「紐約比武漢還要危險」，呼籲中央對於居家檢疫應該要有統一標準，不管是對美國、對中國都應該要標準一...

國土計畫法周三審議 民眾黨：撤回政院版 召開公聽會

「國土計畫法」修法草案明天將在立院內政委員會審議。民眾黨立院黨團今天要求，行政院應立即撤回政院版本，讓爭議劃上句點，並要...

新廉政專刊出爐 蔡英文存款4877萬、土地建物共8筆

監察院發布最新一期的廉政專刊，本期財產申報資料揭示對象包括蔡英文總統、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、監察院長張博雅等人...

熱門新聞

中風引發器官衰竭 郝柏村三總病逝享嵩壽101歲

圖表看疫情／全球確診破78萬 奧地利推口罩強制令

觀光局主管害下屬及5歲幼兒染疫 交通部指示拔官降職

實踐大學兼任師發病24天才確診 10名師生居家隔離

長官隱瞞、主管馬屁！觀光局員工痛心害到5歲子 還被指是「叔姪」

獨／與江啟臣閉門密談半小時 吳斯懷有三句話要說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。