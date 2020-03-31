陳以信：找回青年記住「黃花崗」國民黨終能再執政

昨天是「329」青年節，國民黨立委陳以信透過社群向青年喊話稱，國民黨現還有38席立委、15席縣市長、地方議會將近四百席黨籍議員，只要不忘「黃花崗」，找回青年從政獻身改革的初衷，人民會再給國民黨重新執政機會。

陳以信透過臉書貼文表示，兩週前的一個豔陽天，在立法院外交及國防委員會質詢完走過議場門口，看到一群青春洋溢衣著整齊的年輕人，剛從議場走出來，在階梯上開心拍照，但有一人無法入鏡，於是他自告奮勇幫他們拍，結果被認出來後反而一同入鏡。經詢，一行人原來是青年節籌備委員會來開會並參訪立法院，但今年慶祝大會卻因為疫情嚴峻而取消。

陳以信表示，不過青年之所以為青年，就是有勇氣且不怕挫折。當年黃花崗起義，已經是第十次起義，前面九次都失敗了，沒有人天真認為第十次一定會成功，結果果然是轟轟烈烈的失敗了。國民黨青年菁英付之一炬。 不過正如國父所言：「然是役也，碧血橫飛，浩氣四塞，草木為之含悲，風雲因而變色。」當年如果沒有黃花崗的慘烈失敗，恐怕無法凝聚人心促成下一次武昌起義的革命成功。

陳以信說，今年國民黨歷經再次總統選舉大敗，立法院只剩三分之一多一點的席次。但比起當年黃花崗革命才一百多人，現在國民黨推動國家改革有38席立委，加上15席縣市長，還有地方議會將近四百席黨籍議員，真要推動改革怎麼會不夠？只要不忘黃花崗，找回青年從政獻身改革的初衷，人民一定會看在眼裡，再給國民黨重新執政的機會。