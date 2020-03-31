網友拿廉政專刊誤植誣指貪汙卻不起訴 蘇嘉全遺憾

立法院前院長蘇嘉全被網友在臉書質疑貪汙，最近北檢調查後，認為是可受公評之事，因此不起訴。蘇嘉全則在臉書上發聲，強調這些網友的行為，已經嚴重損及個人名譽，讓他不得已選擇提告，希望藉由司法的途徑，保護個人清白；檢察官下的結論讓他感到遺憾。

去年監察院在「廉政專刊」中，誤增了一筆內政部補助國慶籌備委員會活動經費的帳戶在蘇嘉全名下，共計3354萬4900元，蘇嘉全當時澄清，這是公款而非個人存款，但有網友轉貼相關新聞指「公款入私帳，這算公然貪汙吧？這還滿民進黨的。」隨後其他網友也轉貼。

蘇嘉全說，此事不僅造成他極大的困擾，同時也導致他在公共的網路平台上，遭到許多網友持續性的攻擊、抹黑以及名譽抹煞，網友刻意在個人專頁，以及多個社團與粉絲團中，惡意指控他「公款入私帳」、「院長公然貪汙」等字眼。實際上，這些都是完全不實的指控。

蘇嘉全說，當時他身為立法院長，循例擔任107年國慶籌備委員會主任委員身分，於107年5月9日在台灣銀行群賢分行以「台灣各界慶祝107年國慶籌備委員會蘇嘉全」為名開立帳戶，帳戶中的經費個人完全不能夠提領使用，而是必須經由內政部依會計程序動支。最重要的是，這筆款項非常明確純屬國慶活動公款，該帳戶也是為了籌辦國慶活動所設立的公共帳戶，而非他的私人帳戶。

蘇嘉全表示，僅管立法院、監察院、內政部都已再三對外說明解釋，這筆款項是內政部補助107年國慶籌備委員會活動經費，是台灣銀行在提供資料時未能明確說明而產生的誤會。但仍有不少網友不懷好意，刻意顛倒是非，傳播不實訊息與錯假新聞，並且公開留下攻擊性的評論，這些網友的行為，已經嚴重損及個人名譽，讓他不得已選擇提告，希望藉由司法的途徑，保護個人清白。

蘇嘉全表示，這些赤裸裸的網路攻擊霸凌與名譽抹煞，在司法上卻有了不同心證見解，有些檢察官認為他身為立法院長，這些發言屬於「公評」的範疇；也有檢察官認為被告行為已違反言論自由的範疇，在被告同意公開發文表達未盡查證義務，願意道歉後，予以緩起訴。

蘇嘉全說，他從政三十幾年來，所有的言行當然可受公評，但諸如「公款入私帳」、「公然貪汙」等完全顛倒黑白的惡意抹黑，他無法認同這是合理評論，因此他對有些檢察官所下的結論，不免感到遺憾，但也只能尊重並接受。他一向堅信，司法的價值在於保護善良與真理，而言論自由必需建立在不傷害他人的基礎上。期盼未來，台灣社會不再出現這樣惡意的抹黑與攻擊，因為沒有任何一個正直的人，應該遭受這樣的侮辱與傷害。