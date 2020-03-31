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徐國勇移送陳家欽爆爭議 蘇貞昌：不要被病毒見縫插針
內政部長以偽造文書罪將警政署長陳家欽函送台北地檢署偵辦，引爆民進黨政府內鬥爭議。行政院長蘇貞昌今天在立院回覆國民黨立委鄭正鈐質詢時表示，「現在疫情嚴峻，全國必須團結抗疫，不要被病毒見縫插針」。
鄭正鈐追問，所以病毒是內政部長徐國勇？蘇貞昌尷尬回應，「就說要防疫啊」。對全案後續是否告一段落，還是繼續追查陳家欽？蘇貞昌說，昨天第一時間就告訴徐國勇，指示的很清楚了。
國民黨立委賴士葆質詢時詢問是否撤換徐國勇？蘇貞昌仍表示，現在防疫第一，防疫做好才是最重要的事。
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