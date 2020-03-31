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護照英文改Taiwan 綠委：國民黨提版本會更有共識

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬。本報資料照片
民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬。本報資料照片

時代力量智庫民調，高達7成以上民眾支持將護照上的英文名字（REPUBLIC OF CHINA）改為TAIWAN，避免國人被誤認是中國人。民進黨立委鄭運鵬今天表示，過去反對護照任何形式加入TAIWAN的都是國民黨，但此議題與統獨、政黨都沒有關係，建議國民黨可以主動提出自己的修改版本，會更有共識。

鄭運鵬提到，我國護照從前總統陳水扁任內加註TAIWAN之後，在其他國家使用都很方便。但最近因新冠肺炎疫情，護照上的CHINA的確會造成很多不便，甚至歧視。鄭提到，很多人建議用各種形式把TAIWAN的位置更明顯，都是為了避免國人在外國旅行的困擾，改用其他拼音、TAIWAN（R.O.C）都有，都可以參考。

鄭認為，護照上任何形式加入TAIWAN與統獨、政黨沒有關係，建議國民黨可以主動提出自己的修改版本，會更有共識。

另外，對於台灣加入WHO、WHA，鄭運鵬說，WHO現在最大的問題，不是台灣加入必須爭取會員國同意，而是WHO現在好像只有中國一個會員國，所以才會引起全世界的質疑。

鄭提到，從這次疫情可以看出，台灣可以提供全世界和WHO的部分，一定比台灣需要WHO幫忙的還多，主被動需求是不一樣的。他認為，台灣加入WHO、WHA的形式、身份和時間，都不應該是中國單方面來決定和否決的，台灣加入的主體性必須堅持，非常重要。

WHO 護照 鄭運鵬

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