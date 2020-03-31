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遭嗆沒資格當立委 陳玉珍：蘇貞昌是台灣國行政院長？
國民黨立委陳玉珍昨天表示，台灣不是國家，中華民國才是。今遭行政院長蘇貞昌回嗆，「那她就沒資格當國會議員」。陳受訪時反嗆，所以蘇貞昌是台灣國的行政院長，還是中華民國的行政院長？
陳玉珍表示，她是中華民國的民選立委，中華民國目前的治權及於台澎金馬，這就是現況。陳說，若民進黨政府要更改國號、國名，只要透過合法的修憲程序，她沒有意見，尊重民意決定，但民進黨政府不要只是說一套、做一套，欺騙國人。
陳玉珍說，蘇貞昌對於護照封面是否要改為「Taiwan」，就知道憲法有規定，需要國人與朝野有共識，這樣才能名實相符，那她現在說台灣不是國家，中華民國才是，這有什麼問題？
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