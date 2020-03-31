江啟臣慈湖謁陵：趕快改革才能得到更多人民支持信任

國民黨黨主席江啟臣今天上午前往慈湖謁陵，受訪時強調中國國民黨處境，必須趕快改革，才能得到更多人民支持、信任，相信黨員同志都有這樣的期待，緬懷國民黨總理、總裁精神、繼續向前走，繼續努力。

對行政院前院長郝柏村逝世，江啟臣說，已經在第一時間表達哀悼之意，郝院長這一輩子對國家奉獻，一生戎馬捍衛國家，保護國家建設台灣，留下功蹟，大家緬懷在心裡，也是國民黨從政同志當中非常令人敬仰的前輩，令人非常的哀傷。江啟臣說第一時間聯絡「郝市長」，他可能比較忙不希望打擾，會再選適當時間，在家屬能夠允許的狀態下弔唁，黨中央也會全力協助後續治喪事宜。

江啟臣表示，郝柏村與國防部前副部長王文燮辭世，都非常令人不捨。

前總統蔣中正逝世45周年，今天陪同江啟臣謁陵的有秘書長李乾龍、部分中常委黃敬平、蔣萬安、林為洲等人、黃復興黨部副主委（執行長）韋渝惠，慈湖陵寢外也有多位國民黨黨員到場一起向蔣中正陵寢鞠躬緬懷。

新任中常委黃敬平說，江啟臣接任國民黨黨主席第一次謁陵，意味傳承絕對不是守舊，國民黨談改革要讓黨員和社會看到決心，事實上蔣中正就曾提出服務、學習、改造，以現在的時空而言也是國民黨迫切需要的改革方向，所以他認為謁陵是傳承而非守舊，國民黨要在黨務、財務、人事等方面積極改革。