美、中返台防疫雙重標準？ 蔡壁如：歐美也應嚴格管控

台北市長柯文哲昨天表示，「紐約比武漢還要危險」，呼籲中央對於居家檢疫應該要有統一標準，不管是對美國、對中國都應該要標準一致。民眾黨立委蔡壁如表示，的確目前境外移入病例94.5%都是從歐美等地移入，以歐洲最多，之前防疫做到滴水不漏，也希望接下來針對歐美地區的返國人士嚴格管控。

蔡壁如表示，政府防疫新冠肺炎，疫情剛開始的時候，疫情指揮中心的確做到滴水不漏，不過隨著歐美地區人士陸續回國，統計目前已確診的306人中，境外移入個案262例，其中從中港澳移入的12例，其他都是歐美的境外移入病例。又以歐洲152例最多，美國61例、其他37例。

蔡壁如說，從數字統計，等同境外移入確診中，95.4％都是來自歐美進來的，希望疫情指揮中心之前做到防疫滴水不漏，現在也希望政府也能針對歐美嚴格管控，尤其現在許多都會區的民政系統，為了配合防疫居家隔離檢疫，里長、里幹事都疲於奔命，地方與中央也應該要討論相關的管制措施。

至於武漢地區還有滯留許多台人，對於相關的類包機模式？蔡壁如說，這還是要由防疫中心與中央決定，這段時間應該都有溝通，尊重中央決議。