國土計畫法周三審議 民眾黨：撤回政院版 召開公聽會

「國土計畫法」修法草案明天將在立院內政委員會審議。民眾黨立院黨團今天要求，行政院應立即撤回政院版本，讓爭議劃上句點，並要求國土計畫法修法應先舉辦公聽會廣納民意，並檢討各縣市國土計畫執行力。

民眾黨立委蔡壁如表示，因為民意壓力，民進黨團提出的版本罕見不支持政院版，行政院也隨即髮夾彎，儘管民眾黨樂見政院的政策轉彎，但民眾黨團仍堅持，修法程序之前一定要先開公聽會廣納民意。要求立即撤回政院版，並好好討論各縣市的國土計畫作業遲交問題，提高執行力。

黨團副總召張其祿表示，國土計畫法修正案2月20日行政院院會通過後，爭議繞在第15條授權行政院核定重大爭議得隨時討論修改，及第45條授權主管機關另訂合適公佈日期等空白授權行政機構等爭議。民眾黨版本不要有第15條的開後門、也不是第45條的空白授權，明天內政委員會的審，民眾黨會提出再動議，針對期限由各黨團版本差異協商，並要求召開公聽會。

蔡壁如調查目前各縣市遲交國土計畫的狀況，第一批二月中旬前交作業的前段班有1月31日苗栗縣、2月15日花蓮縣向內政部提出國土計畫；反觀資源比較多的台中3月20日、台南3月11日、高雄3月2日才在媒體輿論壓力下趕交作業提出國土計畫。但宜蘭與彰化至今未報到內政部。

蔡壁如說，顯然提出國土計畫的推延，取決於地方政府的態度。所以民眾黨提出的版本，是將各縣市的國土計畫公布實施及公告，延長一年作為緩衝。