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新廉政專刊出爐 蔡英文存款4877萬、土地建物共8筆
監察院發布最新一期的廉政專刊，本期財產申報資料揭示對象包括蔡英文總統、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、監察院長張博雅等人。蔡總統本次申報存款4877萬3937元、有價證券413萬6370元、沒有債務，另信託4筆土地及2筆建物，並在台北市文山區、內湖區有2筆土地，皆是繼承所得。
蔡總統申報日為去年11月15日，根據申報內容，在去年7月23日繼承台北市文山區、內湖區2筆土地；並在華南商業銀行、土地銀行、台銀等帳戶，存款總計達4877萬3937元；有價證券部分，則持有正中企業公司股票，價值413萬6370元；另投資東道有限公司110萬元，以及2014年起出租給該公司的一筆每月9萬元租金債權。
信託財產部分，蔡總統申報包括台北市松山區2筆、大安區1筆、新北市永和區1筆土地，以及台北市大安區、新北市永和區2筆建物，受託人皆為台灣銀行，移轉日期均登記2015年10月。
此外，蔡總統也申報「洋蔥炒蛋到小英便當」、「英派：點亮台灣的這一哩路」兩本書的著作權，價值皆載明「著作權價額無法估計」。
備註部分，蔡英文2012年總統大選選票補助款，供捐助小英教育基金會業務推廣及公益捐贈等用途使用，截至2019年11月15日帳戶餘額為170萬5742元；另蔡總統母親於前年3月逝世，遺產繼承手續僅完成2筆土地持分之公同共有登記，其餘遺產仍在其母親名下辦理繼承分割手續中，尚未完成。
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