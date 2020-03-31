蔡總統存款4877萬元 2書著作權價無法估計
監察院今天公布最新一期廉政專刊，總統蔡英文申報存款新台幣4877萬餘元，繼承2筆土地，以及2本書的著作權，價額皆為「著作權價額無法估計」。
根據今天出刊的158期廉政專刊，蔡總統財產申報日為去年11月15日，共申報存款4877萬3937元，其中包含1500萬元的本票，用於支付中選會總統大選選舉保證金。
蔡總統並申報有價證券總價413萬6370元，皆為正中企業股份有限公司股票；另有投資東道有限公司110萬元，以及租金債權每月9萬元，是103年起出租給東道公司中正區空間的收入。
蔡總統過去曾申報債務807萬8303元，為房貸及授信，本期債務則申報為0元。
蔡總統還申報「洋蔥炒蛋到小英便當」、「英派：點亮台灣的這一哩路」兩本書的著作權，價額皆為「著作權價額無法估計」。
在不動產部分，蔡總統去年7月23日繼承台北市文山區與內湖區2筆土地，皆為5人共同持有，並標註「因繼承取得之公同共有土地持分，係信託業承受有困難之不動產而得免予信託」。
蔡總統在信託財產上，申報4筆土地，包括台北市松山區延壽段一小段、松山區寶清段一小段、大安區大安段二小段和新北市永和區四維段；建物包括大安區與永和區共2筆。
蔡總統的財產申報備註欄也註明，2012總統大選選票補助款，供捐助小英教育基金會業務推廣及公益捐贈等用途，截至108年11月15日帳戶餘額170萬5742元；另蔡總統母親107年3月3日逝世，蔡總統在備註欄提及，遺產繼承手續僅完成2筆土地持分之公同共有登記，其餘遺產仍在其母親名下辦理繼承分割手續中，尚未完成。
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