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稱台灣不是國家中華民國才是 蘇貞昌：沒資格當立委

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
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時代力量日前發布民調，有高達74.3%支持將護照封面改為「Taiwan」。行政院長蘇貞昌今在立法院備詢前表示，護照或是其他方面的名稱有憲法規定，要國人共識，也要朝野共識。

蘇貞昌說，在蔡總統領導下，自己的責任跟工作，就是好好照顧兩千三百萬同胞、福國利民，就像去年他們防止非洲豬瘟病毒入侵，這次防疫也還在努力中，也因為台灣的努力，全體國人同胞齊心合力，台灣的能力在世界被看見、被肯定。

蘇貞昌說，這是台灣最最重要，跟中國不一樣的地方，做的越來越好，世界也越來越肯定台灣 ，就是台灣能在世界佔有一席之地的地方，但至於護照等名稱有憲法規定，要國人共識，也要朝野共識。

至於國民黨立委陳玉珍昨曾說，台灣不是國家，中華民國才是？蘇貞昌則說，「那她就沒資格當國會議員。」

蘇貞昌 護照 時代力量

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