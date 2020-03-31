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郝柏村辭世 郝曾任嘉義軍長、兒郝龍斌曾轉讀嘉中

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
行政院前院長郝柏村離世，郝柏村生前曾擔任陸軍嘉義軍長。圖／聯合報資料照片
行政院前院長郝柏村離世，郝柏村生前曾擔任陸軍嘉義軍長。圖／聯合報資料照片

行政院前院長郝柏村離世，郝與兒子郝龍斌父子情深；郝龍斌少年時期曾隨擔任陸軍嘉義軍長的父親，從台北縣五峰國中轉讀嘉中初中部一年，接受父親嚴格管教，郝龍斌6年前擔任台北市，獲選嘉中傑出校友；之後郝柏村擔任行政院長，搭直升機視察關心嘉義沿海地層下陷問題，郝柏村父子與嘉義有著殊特因緣。

國民黨前副主席郝龍斌說，父親一生活得精彩，沒有任何遺憾，這輩子都在整軍作戰，最怕就是有戰爭發生，郝柏村一生希望永遠維持台灣的和平與安全。

郝柏村過去任職嘉義軍部營區，就在嘉中對面，目前已裁撤改為嘉縣公車處，嘉中保留郝龍斌54年轉學學籍資料，郝讀初中部二年級的青澀少年黑白人頭照。教務主任葉國宗說，6年前他當秘書，與北市嘉中校友會理事長賴俊憲台北市府邀郝龍斌參加90周年校慶，接受傑出校友表揚，郝欣然同意，後碰上太陽花學運取消。

「郝龍斌念舊重感情！」葉國宗轉述說，郝龍斌懷念嘉中求學美好歲月，記得教生物老師鄭炯輝、聞道高，7年前郝到嘉市參加國民黨縣市長會報，低調由隨扈陪同回嘉中懷念求學歲月，郝龍斌懷念南部求學美好歲月，曾說「如果當年在嘉義留久一點，台語一定可以說得比現在輪轉！」

郝柏村擔任行政院長，81年9月8日搭乘直升機，由省府主席連戰、內政部長吳伯雄陪同巡視嘉義遭颱風侵襲及海水倒灌的沿海災區，郝對沿海地區養殖業超抽地下水所帶來的社會成本負擔過大極表關切，希望有關單位積極輔導業者改以海水養殖取代淡水養殖，遏止地盤繼續下陷，以減輕農漁民災害損失。

嘉中保留郝龍斌54年轉學學籍資料，郝讀初中部二年級的青澀少年黑白人頭照。記者魯永明／翻攝
嘉中保留郝龍斌54年轉學學籍資料，郝讀初中部二年級的青澀少年黑白人頭照。記者魯永明／翻攝

郝龍斌 嘉義 郝柏村

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