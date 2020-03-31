郝柏村辭世 郝曾任嘉義軍長、兒郝龍斌曾轉讀嘉中

行政院前院長郝柏村離世，郝與兒子郝龍斌父子情深；郝龍斌少年時期曾隨擔任陸軍嘉義軍長的父親，從台北縣五峰國中轉讀嘉中初中部一年，接受父親嚴格管教，郝龍斌6年前擔任台北市，獲選嘉中傑出校友；之後郝柏村擔任行政院長，搭直升機視察關心嘉義沿海地層下陷問題，郝柏村父子與嘉義有著殊特因緣。

國民黨前副主席郝龍斌說，父親一生活得精彩，沒有任何遺憾，這輩子都在整軍作戰，最怕就是有戰爭發生，郝柏村一生希望永遠維持台灣的和平與安全。

郝柏村過去任職嘉義軍部營區，就在嘉中對面，目前已裁撤改為嘉縣公車處，嘉中保留郝龍斌54年轉學學籍資料，郝讀初中部二年級的青澀少年黑白人頭照。教務主任葉國宗說，6年前他當秘書，與北市嘉中校友會理事長賴俊憲台北市府邀郝龍斌參加90周年校慶，接受傑出校友表揚，郝欣然同意，後碰上太陽花學運取消。

「郝龍斌念舊重感情！」葉國宗轉述說，郝龍斌懷念嘉中求學美好歲月，記得教生物老師鄭炯輝、聞道高，7年前郝到嘉市參加國民黨縣市長會報，低調由隨扈陪同回嘉中懷念求學歲月，郝龍斌懷念南部求學美好歲月，曾說「如果當年在嘉義留久一點，台語一定可以說得比現在輪轉！」