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「接待」主管確診兒 觀光局一路瞞…疫情官場現形記

聯合報 / 本報記者侯俐安
桃機旅客服務中心員工確診，感染源指向也確診的觀光局主管兒子。圖為清潔人員在服務中心櫃台前消毒。記者鄭超文／攝影
桃機旅客服務中心員工確診，感染源指向也確診的觀光局主管兒子。圖為清潔人員在服務中心櫃台前消毒。記者鄭超文／攝影

交通部觀光局派駐桃機的旅客服務中心卅歲員工（案二六九）確診新冠肺炎後，感染源指向是曾「接待」也確診的觀光局主管兒子（案二七七）。觀光局連日聲稱案二七七「自行通關」，但本報昨獨家即時揭露，案二七七當天從下飛機到入境，都由兩名旅服中心人員全程陪同，引發交部火速將該主管拔官降調。

還原這起「官場現形記」經過，上周六指揮中心公布國外新增案例，其中案二六九經觀光局證實是桃機旅服中心員工，案二七七是一位從菲律賓返台的廿多歲年輕人。在此之前，本報收到消息，該名員工三月廿日曾「接待」觀光局官員從菲律賓返台的兒子，且兒子也確診，但問遍交通部、觀光局都一問三不知。

此時，桃機、觀光局還持續對外說明「可能途徑」是機場廁所。直到當晚，本報記者多方查證確認後，揭露「觀光局駐機場人員確診，上周接待官員兒子也確診」，但除了「官員」身分引發好奇，更多人整晚開始研究如何迴避「接待」兩字。

周日上午，交通部、觀光局人員受訪皆指「官員兒子是自行通關，沒有走禮遇通道」，但有沒有人陪同？如何接觸案二六九？遲遲沒有明確答案，還有各種「知情人士」對外放話不斷，說案二六九只是陪官員兒子「等車」、兩人沒有「正式接待」，迴避關鍵問題。

直到當天下午指揮官陳時中在記者會指「他們是叔姪輩的家庭好友關係」，高明地迴避外界的質疑。但實情是，三月廿日下午案二七七從桃機二航廈下飛機，他到查驗台時，在機場旅客人不多的情況下，選擇比較近的國內通道。重點是，案二七七雖是「自行通關」，但從下飛機後，包括案二六九在內的兩名旅服中心人員全程陪同。三人入境後喝咖啡半小時，直到觀光局官員在上班時間未請假開私人轎車接兒子。

陳時中口中所謂的「叔姪輩」，其實是指另名旅服中心人員與案二七七。該人員曾是案二七七父親的辦公室職員，在這波風暴中卻始終未被關注。

案二六九是約聘雇人員，他根本不認識案二七七，是被這名旅服中心人員帶去一起接待案二七七。

一場疫情揭開送往迎來的官場陋習，讓無辜的職員因此染疫，還波及稚子。案發之後相關人士一路的掩蓋，讓人目睹官僚體系的惡狀，看見身居高位的觀光局官員防疫概念居然如此薄弱，螺絲更是已經掉滿地，讓疫情可能燒向中央部會官員，造成防護網的大漏洞。

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