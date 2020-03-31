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拔官案外案 觀光局主管未請假接機也要查辦

聯合報 / 記者雷光涵曹悅華陳玫伶／連線報導
觀光局主管涉指示桃機旅客服務中心員工接兒子出關，交通部長林佳龍表示，已調離該主管職並後續調查。記者陳玫伶／攝影
觀光局主管涉指示桃機旅客服務中心員工接兒子出關，交通部長林佳龍表示，已調離該主管職並後續調查。記者陳玫伶／攝影

交通部觀光局內勤主管涉嫌指示桃機旅客服務中心兩人員，到機場管制區接廿多歲的兒子出關，竟連累其中一名接待員工及其五歲稚兒確診新冠肺炎，交通部昨火速拔掉該觀光局主管職務。交通部說，正值邊境戮力防疫之際，此等公器私用情事，應受嚴厲處分。此事還引發案外案，該觀光局主管當天上班日未請假，就逕自赴桃機接兒子返回居家檢疫處所。

交通部政次王國材說，該主管雖曾向觀光局長周永暉口頭請假，但人事差勤系統查無假單。交通部說，「有餘裕通知下屬代為接待其子、卻無時間完成假單申請」，代表不是緊急情況，不符請假程序，恐有曠職之虞，已要求觀光局將曠職案移交考績會審理、後續議處。

原本觀光局對外還說，確診員工因與觀光局內勤官員有「叔姪輩」情誼，因而前往陪喝咖啡聊天。但據了解，交通部長林佳龍前天就已得知該員工幼兒也染疫，因而震怒在臉書深夜發文痛斥有公器私用之嫌，推翻觀光局「叔姪輩」說法。

林佳龍昨在嘉義與中華民國民宿協會全台理事長座談時說，已請觀光局將該主管降調接受後續調查。王國材也說，旅服中心應為以支援入境旅客、服務為目的，理論上不該接待他人，尤其是主管的兒子，「非常不妥」。

交通部說，昨會同觀光局、桃機公司、內政部移民署等單位調查，初步認為觀光局該名主管指派下屬單位同仁接待其親友，顯不符公務原則。這名主管的兒子雖無禮遇通關，卻由觀光局駐機場員工在旅客下機門出口等候，陪同他走出管制區。交通部指出，此接機實無必要，且有違一般旅客服務的比例原則。

此外，離開管制區後，因為他的父親、也就是觀光局主管駕車尚未抵達，兩名派駐機場員工再接待他喝咖啡等，交通部說，徒增他人接觸風險，不符返國者防疫規範，也將一併議處。不過強調，兩名旅服中心員工皆奉主管命令行事，十分無辜，不會懲處他們。

機場 桃機 林佳龍 王國材 新冠肺炎 居家檢疫

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