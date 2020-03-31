接機公器私用 交部火速令觀光局拔官

國內昨天新增八例新冠肺炎確診案例，突破三百大關來到三○六人，還另添三名死亡個案，累積五人死亡。其中，新增一例本土個案為五歲男童（案二九九），是日前確診的案二六九桃機旅客服務中心人員的幼兒。交通部觀光局內勤主管因要求旅服人員接待他從菲律賓返國的兒子（案二七七），可能因此「波及」兩人確診。

交通部昨查明接機確有公器私用情事，部長林佳龍火速要求觀光局拔官，撤觀光局內勤主管職務，降調接受調查。

幼兒園緊急消毒停課

中央疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說，確診男童廿六日於幼兒園發燒，廿七日起未上學並安排採檢，為家庭群聚。幼兒園廿九日完成清潔消毒，班級停課十四天，十七名師生須居家隔離。

指揮中心也證實，男童就是日前確診的旅服人員的幼兒，引發譁然。當時陪同觀光局內勤主管兒子的還有另名旅服中心主管，三人在機場喝咖啡近半小時，如今兩人已確診，同行的旅服中心主管卻疑未被採檢。指揮中心發言人莊人祥昨僅回應，旅服中心有三位同仁居家隔離中。

該主管接機卻未採檢

不僅如此，觀光局內勤主管當天開車前往桃機接返國兒子，曾在車內與確診兒近距離接觸，但因無症狀僅列居家隔離也未採檢，後續還因開會或公務行程在觀光局、國會趴趴走，接觸約百人。原本指揮官陳時中昨天說，因沒症狀所以未採檢，隨後莊人祥說，今天會採檢。

外界還質疑該觀光局內勤主管之子入境時健康聲明填報不實，疑似違反居家檢疫規定。莊人祥說，案二七七曾在菲國住院三天，但後續釐清為發燒和血尿，且時間亦不在入境前十四天內，所以並無健康聲明不實。陳時中也說，居家檢疫個案在離開機場前有飲食行為，情屬合理，不會開罰。

大學教師四周才確診

至於昨天新增的七名境外移入，五人各屬群聚事件，包括兩起英國學校群聚、埃及團群、美國自助旅遊群聚、菲國探親群聚。其中，一名卅多歲男性三月二日自美旅遊返台，當時歐美旅遊疫情未升級而未被列居家檢疫，也不在回溯採檢範圍，六日發病後四度就醫，陸續出現發燒、頭痛、氣喘症狀，廿八日收治住院並確診，從染病、發病至確診，長達四周。該男性為實踐大學的兼任教師，該校有九學生一老師居家隔離。

另新增三名死亡案例，包括北部某醫學中心院內感染指標六旬婦人（案卅四）、捷奧旅行團四十多歲男性領隊（案一○八）、西班牙旅遊返國六旬男性（案一七○），三人均有重大健康問題，如心臟衰竭、肥胖、癌症等。