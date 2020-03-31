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陳家欽案 徐國勇現身立院 強調依法、尊重

聯合報 / 記者鄭媁、鄭國樑賴佩璇／連線報導
內政部長徐國勇（圖）昨天上午前往立法院備詢，面對立委提問移送警政署長陳家欽一事，徐國勇表示一切尊重法務部專業。記者曾原信／攝影
內政部長徐國勇（圖）昨天上午前往立法院備詢，面對立委提問移送警政署長陳家欽一事，徐國勇表示一切尊重法務部專業。記者曾原信／攝影

內政部徐國勇將警政署長陳家欽送辦，引發人事鬥爭風暴。徐國勇神隱多日，昨天神情嚴肅現身立法院內政委員會備詢，對於媒體各項提問皆未回應；不過在答詢時表示，一切依法處理，「尊重長官、尊重體制」。

內政部以處理警方人事升遷案涉及偽造文書為由，將陳家欽函送法辦。內政委員會昨邀陸委會、海基會專題報告，在「內鬥」浮上檯面後，國民黨籍召委陳玉珍臨時通知內政部長、警政署長、行政院秘書長列席。

陳家欽昨以參加警察春祭為由告假，徐國勇約十一時到場；徐國勇現身會議室，除與召委致意，民進黨立委鄭運鵬、王美惠也特地走向前為他打氣。

國民黨立委鄭天財質詢時意有所指地表示，「防疫期間酒駕零容忍，有違法嫌疑就直接移送。」徐國勇答，政風處把案件送上來了，「我們就尊重法律」。王美惠說，若覺得做不對的該承認就承認、該澄清就澄清，她提供三分鐘讓部長補充說明，徐國勇笑說「不用那麼久」，法律就是法律，該依法處理就依法處理，「應該尊重長官、尊重體制，就是這樣」。

國民黨立委林思銘質疑，北檢退件理由是程序不完備，這很奇怪；且法務部蔡清祥在司委會答詢時說，案子還在北檢。徐國勇說，他早上問部裡也說沒收到公文，「我是不曉得，但尊重地檢署處理，我們尊重司法。」

蔡英文總統昨天到桃園視察不織布生產線，面對媒體詢問時表示，行政院長辦公室第一時間通知總統辦公室，「我們經過一番溝通」，但團隊共同目標是防疫優先，「我們要專心而且全心全意投入防疫工作，其他事情就讓權責單位按照職權處理」。

另外，國民黨籍立委鄭麗文昨在司委會問法務部長蔡清祥「你是屬於誰的人馬？派系立場？」蔡堅定回答：「我沒有政黨傾向，是法律人，是國家的人馬，為國家、為社會做事情。」蔡說，案件在北檢，該怎麼處理就怎麼處理，「退回」是媒體的報導，外傳風聲請大家不要隨便猜測，靜待司法調查，相信一定會公正、公平。

國民黨籍立委洪孟楷則質疑，蘇貞昌要求徐國勇在函送前先報告，是否侵犯政風單位獨立性？蔡回應，要看業務範圍如何行使，涉及公訴罪就向司法警察告發，業務有獨立性，但也要尊重行政倫理。

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