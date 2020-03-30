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王文燮、郝柏村接連去世 吳敦義：都是我很敬重的前輩
行政院前院長郝柏村今天下午於內湖三軍總醫院離世，享嵩壽101歲。國民黨前主席吳敦義在臉書發文說，「郝柏村將軍和王文燮將軍都離開了我們」，願逝者安息，家屬節哀，也謝謝他們對國家一生的奉獻。
吳敦義表示，這幾天一直有令人悲傷的消息傳出來，昨天王文燮將軍、今天郝柏村將軍都離開了大家，這兩位都是軍中與黨內他很敬重的前輩，謝謝他們對國家一生的奉獻。
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