小黃、遊覽車司機每月發一萬補助 賴清德按讚

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

行政院紓困方案再一波，據了解，計程車與遊覽車可望比照艱困企業薪資補助方案，司機每人每月發1萬，共發3個月，將有逾10萬人受惠，總經費約34點5億元。此一政策讓準副總統賴清德也發文表示支持，強調政府用實際行動支持運將度過難關。

賴清德連日關心運將生計，他今天表示，前幾天他和交通部長林佳龍討論到，運將們受疫情影響，生活恐陷入困境，因此，除了每月補貼2千元油錢外，應該還要有現金補助；林佳龍表示會持續研究對策，協助計程車司機度過此次難關。

賴清德說，今天交通部加碼紓困，在蔡英文總統支持下，預計將計程車運將及遊覽車司機列入受創產業，給予運將每人每月1萬，共發3個月，讓司機大哥大姐們避免經濟斷炊的困境；新冠肺炎疫情重創全球，此刻大家都不容易，幸運地是，在台灣，政府深知基層從業人員辛苦，因此特別給予協助，「運將大哥大姐們請加油，雖然這幾個月比較艱辛，但政府會挺你們度過。」

運將 計程車 賴清德

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