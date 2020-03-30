計程車、遊覽車司機可望領3萬元補助 待蘇貞昌拍板

行政院紓困方案再一波，據了解，計程車與遊覽車可望比照艱困企業薪資補助方案，司機每人每月發1萬，共發3個月，將有逾10萬人受惠，總經費約34.5億元；另外，部分計程車司機與遊覽車司機仍扛著車貸，政院也建議交通部研議，整體以延後繳納為基本原則。

交通部日前公布觀光紓困方案2.0，其中針對被減薪的觀光四大產業員工，預計補助每人每月1萬元，連續3個月，而補助方案一出，部分計程車司機也希望能備納入相關紓困方案。

據了解，蔡英文總統近日與行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍討論後，同意擴大紓困範圍，計程車與遊覽車司機比照受損觀光產業，可望每人每月領取1萬元補助，共發3個月，將有逾10萬人受惠，總經費約34.5億元；政院人士指出，行政院副院長陳其邁今開會時確實有提到相關議題，也請交通部將方案細節確認後，再送行政院，且薪資補助方案已經有觀光產業當先例，本來依照實際上需要的情況就可以使用。

政院人士表示，另外，因為部分計程車司機、遊覽車司機除了生意受創，也還有貸款未繳清，建議交通部是否研議整體車貸以延後為基本原則，想要循原本進度繳交貸款的則為例外討論，但所有方案都還未做最後定案，有待行政院長蘇貞昌拍板。

總統府發言人丁允恭也指出，總統在歷次財經高層會議中，皆有請行政院及各部會就各個產業相關紓困措施進行研議，而由行政院討論確定後推出實施；有關計程車、遊覽車駕駛補助方案，目前仍由行政院研議中，施行內容確定後會由行政院進行說明。