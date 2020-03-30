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國民黨改革委員會點將 智庫執行長到基層里長

聯合報 / 記者劉宛琳王寓中／台北即時報導
國民黨不分區立委曾名宗是改革委員會財務組重量級成員。圖／取自曾銘宗臉書
國民黨不分區立委曾名宗是改革委員會財務組重量級成員。圖／取自曾銘宗臉書

攸關國民黨再起的改革委員會成員三月底要就位，根據目前各方建議、推薦及諮詢，兩岸、青年、組織及財務四大議題分組成員估計達50人，名單包括智庫執行長高永光、中黨委、不分區立委、學者、議員，甚至連基層里長都被考慮，至於四大分組召集人，原則上將由互推產生。

最受注目的兩岸論述組，被徵詢的民代透露，各方推薦的重量級人選，包括政大東亞所所長王信賢、陸委會前主委夏立言、政大政治系副教授俞振華、東海大學政治系副教授邱師儀，還有佛光大學、中山大學的學者。

人選爆表爭取意願最高的青年組，被點名的有淡江大學經濟系教授包正豪、核能流言終結者創辦人黃士修、 前主席朱立倫辦公室幕僚凌濤、現任青年團長田方倫、台北市議員徐巧芯、鍾沛君、新北市議員陳偉杰、台中市議員羅廷瑋、高雄市議員邱于軒，還有台南市、屏東縣的議員，以及台中、新竹的基層年輕里長。

組織組部分，被點名的有中常委高思博、組發會前主委蘇俊賓、台北市議員張斯綱、中常委童惠珍、謝坤宏、前立委郭添財及台中市議員黃健豪等。

財務組被點名的都是重量級人士，包括不分區立委曾銘宗、中常委劉大貝、江碩平，智庫執行長高永光及財經重量級學者林祖嘉、朱雲鵬等也有可能納入。

國民黨中常委高思博被點名是改革委員會組織組重量級成員。圖／取自高思博臉書
國民黨中常委高思博被點名是改革委員會組織組重量級成員。圖／取自高思博臉書

青年 中常委

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