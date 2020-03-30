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私菸案調無資料？ 監委：訴諸監察法

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
高涌誠受訪時僅表示，若北檢一直不提供資料的話，將以《監察法》處理。(Photo by Wikimedia Commons)
高涌誠受訪時僅表示，若北檢一直不提供資料的話，將以《監察法》處理。(Photo by Wikimedia Commons)

北檢卡監察院？監察委員高涌誠等指出，向北檢調閱私菸案資料時，北檢一直以偵查不公開為由拒絕，眼看任期即將於7月屆滿，調查報告恐開天窗，高涌誠不排除以《監察法》處理（必要時可請法院協助）。然而，北檢30日澄清，「不會影響後續偵辦的部分資料」已在3日交由監察院。

監委：監察法處理

2019年7月爆出蔡總統出訪友邦之時，總統府侍衛室、國安局和華航高層利用總統專機，聯手走私近萬條香菸，引發社會撻伐。首先接獲爆料的是立委黃國昌，隨後台北地檢署也進行調查，而監察院則是在北檢偵查終結後申請調查，目前負責調查的監察委員為高涌誠、王美玉、張武修。

然而，監委宣稱，北檢一直以偵查不公開為由拒絕提供資料。高涌誠受訪時僅表示，若北檢一直不提供資料的話，將以《監察法》處理。《監察法》第26條中明訂「監察院為行使監察職權，赴各機關部隊公私團體調查檔案冊籍及其他有關文件，各該機關不得拒絕。」且必要時，得知會當地政府法院或其他有關機關協助。

北檢：已給部分資料

據媒體報導，一位監院人士表示，雖然向法院調閱相關資料未果尚可理解，因為監委行使職權範圍僅限於所有「行政機關」，法院不在監院管轄範疇，但北檢隸屬法務部，屬行政機關，在全案偵查終結後，仍拒絕提供任何卷宗，實無道理。

由於第5屆監察委員將於7月任期屆滿，私菸案若調不到任何資料，調查報告恐怕會「開天窗」。有監委質疑，或許法務部就是用拒絕提供資料做消極抵抗，讓全案無從查起。

對此，北檢30日澄清，雖然去年10月以「偵查密行性」為由，拒絕借調私菸案卷證給監察院，但北檢已於3日就「不影響後續偵辦的部分資料」函請監察院調查，並無媒體所稱北檢「消極抵抗」，拒不提供卷證給監院調查情事。

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監察院 私菸 法務部

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