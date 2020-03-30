世衛聲明罕見稱「台灣」 外交部籲協助完整參與會議

世界衛生組織（WHO）29日發表聲明，罕見使用「台灣」並肯定台灣防疫成效。我外交部今表示，WHO針對台灣參與所發的聲明，仍有與事實不符之處，以下為外交部的具體說明。我方肯定WHO秘書處在國際友人的敦促下，就台灣的參與問題作了若干改善，並嚴正籲請WHO秘書處繼續檢討，改善其基於政治考量施加於台灣的一些不合理限制。

外交部指出，WHO秘書處發布聲明肯定台灣防疫成效，並正視將台灣納入全球對抗「2019新型冠狀病毒」疫情工作的重要性，但對於WHO的聲明未能呈現若干事實全貌感到遺憾。

外交部指出，台灣與WHO在國際衛生條例（IHR）架構下互設聯繫窗口，我IHR窗口雖有帳號密碼可於IHR內部EIS網站查閱資訊，然實際上多是我方單向的資訊提供，卻未被WHO分享。

外交部發言人歐江安說，以這次新冠肺炎疫情為例，台灣自始即將所有案例資訊，以及我國採取的防疫及邊境檢疫措施在第一時間通報WHO窗口， WHO秘書處卻從未將台灣提供的資料納入EIS網站，也從未登載在WHO每天更新的「疫情報告」，因此各國衛生單位無法從WHO所提供的資訊中瞭解到台灣的疫情現況、防疫政策及邊境檢疫措施。

歐江安指出，這顯示WHO聲明中所稱，正廣泛向包括台灣在內的所有地區學習，以與全球分享「最佳範例」的說法，與事實有出入。

歐江安表示，我國雖參加非屬WHO轄下的「全球流行病與公共衛生防疫網絡」（TEPHINET），但至今仍無法參加WHO所屬「全球疫情警報及反應網絡」（GOARN）。因此，即使可透過TEPHINET得知間接、非即時的GOARN援助任務資訊，並不代表台灣得以參加GOARN，WHO也無理由聲稱此為WHO與台灣的合作。

歐江安提到，WHO今年2月舉辦「全球研究及創新論壇」，我國曾積極向WHO爭取安排我專家赴日內瓦出席，WHO最後雖接受我國2名專家參加，但僅允許線上參與，因此台灣的專家實際上無法與其他國家的代表就疫情發展、防治及研究直接交流互動，並分享我國第一線的抗疫經驗，也無法向資金贊助者爭取合作疫苗及藥物研發的機會。

外交部表示，自2009年至2019年，我方共向WHO申請參與187場技術性會議，僅受邀參與57場，被拒率高達7成，此顯見WHO秘書處即便在處理參與技術性會議事宜時，仍多基於政治考量而對台灣設限。

外交部表示，近來國際輿論、我國友邦及理念相近國家推促WHO應納入台灣的支持聲浪日益高漲。台灣成功制止新冠肺炎疫情擴散的表現，廣泛獲得國際社會稱許與讚揚，目前已有40多國、超過450多篇國際媒體的報導予以肯定。

外交部表示，我國政府對國際社會的支持表達由衷感謝；並再度呼籲WHO秘書處，在全球共同合作對抗疫情蔓延之際，WHO應秉持其憲章所揭櫫的「追求人類最高的健康水準」宗旨，摒除政治考量，將台灣完整納入相關會議、機制及活動，尤其是與防治新冠肺炎疫情相關者。台灣有能力、也有意願繼續與包括WHO在內的雙邊及多邊夥伴合作，共同致力維護全球公共衛生、攜手防堵疫情的擴散。