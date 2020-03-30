抗疫鼓勵待在家 立委建議夏季電費今年不實施

新冠肺炎疫情持續延燒，台灣正處於關鍵觀察期間，為了「抗疫」，無論公家機關或民營企業皆鼓勵在家辦公，大型集會也幾乎取消，立委費鴻泰指出，6月夏季電費就要實施，如果要國人減少外出，也應該取消今年的夏季電費，以免防疫反成為民眾負擔。經濟部回應，將會回去討論。

立法院財委會今（30）日邀請央行、金管會、財政部、經濟部、國發會針對「世界各國為因應新冠肺炎之衝擊，採取對策對我國財政、金融、經濟整體環境所造成之影響與政府因應之道」進行專題報告。

費鴻泰質詢時指出，除了現在鼓勵國人減少外出外，未來如果發生社區感染，居家隔離的人數也可能大增，建議要展緩實施夏季電費一次，減少民眾在接下來的夏天裡，留在家中的電費負擔。

費鴻泰說，只有老百姓知道台灣經濟狀況也在下行，各國政府也都擔憂經濟衰退，但唯獨台灣政府官員總說「沒有那麼爛」，他批「台灣如果不是世外桃源，就是做官的腦袋沒有跟世界連線」。

他表示，百業沒有政府想像的好，待在家裡時間多，電費就增加。即使油價和天然氣都在跌價、發電成本正在降低，但若不願調降電費，那至少因應疫情取消今年的夏季電費，這是幫助企業界和老百姓最實質的辦法，希望政府真正「接地氣」。

經濟部次長曾文生回應，目前有提供水電費減免措施，至於夏季電費是否取消一年，會回去討論、盡快做評估。