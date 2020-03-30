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陳家欽案挨院長批 徐國勇：尊重長官

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
國民黨立委林為洲（右）質詢說，不會因為防疫就不函送，但用內政部函送當然應該要了解一下內容，「有蓋你的關防耶！」（photo by 國會頻道截圖）
國民黨立委林為洲（右）質詢說，不會因為防疫就不函送，但用內政部函送當然應該要了解一下內容，「有蓋你的關防耶！」（photo by 國會頻道截圖）

「尊重長官，尊重體制。」針對內政部政風處以涉及偽造文書罪函送警政署長陳家欽一案，內政部長徐國勇30日在立法院內政委員會備詢時強調，一切都是依法辦理，他尊重院長跟法務部的職權。國民黨立委洪孟楷質疑，政風處函送卻被北檢打回票，恐怕有一方的公信力出了問題。

侵犯政風處獨立性

「是否有侵犯政風單位獨立性之虞？」洪孟楷質疑，政風單位是一條鞭，法務部廉政署是一條鞭，自己曾在嘉義市文化局擔任局長，也無權過問政風室。他說，如果部長認為該署長不適任，應該要告訴院長，應該把他拉下來或調整職務。徐國勇回應，這是政風處簽上來的，他不評論，但「我們都尊重法律」。

法務部長蔡清祥回應，這要看業務範圍如何行使，涉及公訴罪就向司法警察告發，業務有獨立性，但也要尊重行政倫理。洪孟楷認為，究竟是行政倫理，還是政風單位獨立行使優先？他指出，法務部不要以政治為考量，應該秉持依法行政精神處理。

徐國勇：尊重長官

時代力量立委邱顯智質詢，就通案來說，北檢退回原機關詳查是否可行？畢竟偵查主體在檢察官身上，應退回給司法警察，而非內政部政風處。蔡清祥表示，此案是函送北檢，也是廣義的告發，不確定檢察官的做法是否為「退回」。徐國勇則表示，他的立場就是尊重司法，上午詢問過，內政部還未收到退回的公文。

國民黨立委鄭天財批評行政院長蘇貞昌「兩套標準」：蘇揆先前撤換國營事業、官股公司4位董座，並表示「下台剛好而已」，但同樣是在防疫期間，對於內政部函送有違法嫌疑的警政署長，蘇貞昌卻說「為什麼要這樣亂？」這是雙重標準。徐國勇還是回答說，該依法處理就依法處理，應該「尊重長官，尊重體制。」

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徐國勇 內政部 法務部

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