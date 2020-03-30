罷韓連署發口罩遭檢舉 趙天麟質疑警方先射箭再畫靶

罷免高雄市長韓國瑜二階段開跑時，遭民眾向高雄地檢署檢舉，以口罩吸引民眾填連署書。立委趙天麟與高雄市議員林智鴻今舉行記者會，質疑林辦辦公室主任莊敬強在到高雄市警察局鳳山分局說明時，遭警方要求「只能回答有無發放口罩」，違反刑事訴訟法法規。

對此，鳳山警分局回應，莊敬強今被通知說明後，與承辦同仁在溝通過程中產生誤會；當事人做相關警詢時，皆採開放式詢問，並不會要求僅能回應「是或不是」，警分局會再釐清。

據了解，因有民眾投訴高雄地檢署，罷韓團體涉嫌囤積口罩，並利用口罩吸引民眾填連署書，可能違反選舉罷免法，雄檢發函高雄市警察局鳳山分局調查。

上午10點多時，高雄市議員林智鴻辦公室主任莊敬強到鳳山分局偵查隊做筆錄，警方提問「有沒有在罷韓連署時發口罩」等問題，莊回應「口罩是志工發放」，他雖有質疑警方怎麼這樣做筆錄？但在整個筆錄過程中，不到10分鐘就離去。

莊敬強隨後致電給高雄市警察局公關室，抗議鳳山分局以「有沒有在罷韓連署時發口罩」詢問，意圖讓人只能回答「有或沒有、是或不是」。

立委趙天麟與市議員林智鴻今舉行記者會，質疑鳳山分局員警一開口就詢問「你們是不是在發送罷韓口罩？」訊問方式，認為警方是先射箭再畫靶，違反刑事訴訟法中的規定。

此案屬雄檢檢察官發交查鳳山分局案件。法界人士指出，莊以關係人身分被合法傳喚通知說明，卻又無故離去，可能有涉及違反刑事訴訟法第178條之虞，若檢察官認為有需要，可以開出拘票拘提。