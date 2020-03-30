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兩岸共同防疫 從「新冠肺炎」正名起

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
30日的兩岸政策協會記者會上，學者、立委們紛紛呼籲台灣將「武漢肺炎」在官方用語正式更名為「新冠肺炎」，對中國釋出更多善意。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
30日的兩岸政策協會記者會上，學者、立委們紛紛呼籲台灣將「武漢肺炎」在官方用語正式更名為「新冠肺炎」，對中國釋出更多善意。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「政府應該行文各部會，不能再稱這次肺炎為『武漢肺炎』！」兩岸政策協會秘書長張百達30日呼籲，疫情蔓延也是兩岸關係的轉機，雙方都需要釋出善意：中國應該減少對台文攻武嚇，台灣也應該減少仇中氛圍，甚至應該將武漢肺炎證明為新冠肺炎。前民進黨主席許信良也說，蔡總統520就職前會是很好的溝通時機。

中共需要釋出善意

「台灣人並沒有想像中那麼仇中。」張百達分析，根據陸委會28日所做的民調發現，蔡英文、賴清德都有陸續表態願意協助中國抗疫，針對這兩位的表態有7成民眾支持。相對的，有8成6的民眾對於中共軍機繞台非常反感，他呼籲中國也需要在台灣選舉完後，正視台灣的民意。

「兩岸需要在雙方互向理解的情況下談判。」許信良坦言，現在最新的台灣現況就是「中華民國台灣」，中國需要正視台灣新的民意變化，因為「中華民國台灣」有可能變成兩黨的共識。他舉例，在美中貿易戰中，中國討厭美國的貿易單邊主義，同樣的，台灣也討厭中國在兩岸關係中的單邊主義。

「兩岸關係是全球化下的問題，不僅限於中國、台灣。」許信良說，習近平多次公開支持全球化的治理，但是中國在全球化過程中卻只有享受到利益，沒有承擔責任，台灣的民主已成為華人典範，如果不重視台灣的現況，也得不到全世界的支持。

正名「新冠肺炎」

「台灣政府可以從正名新冠肺炎開始做起。」現場除了張百達外，許信良、前民進黨立委洪奇昌也說，雖然中國在疫情爆發之初也是用「武漢肺炎」，但是經過WHO的修正後就是「2019年新型冠狀病毒」，而且現在中國也會在意病毒的名稱，指揮中心不妨正式跟台灣社會公告，將用語改成「新冠肺炎」。

洪奇昌也分析，到520蔡英文正式就職前，可能是兩岸重拾政府間對話最佳機會。民進黨立委賴瑞隆也說，兩岸不溝通會造成許多誤解，台灣現狀的改變也迫使習近平與中共對台機構需要思考要怎麼改變對台關係。

賴瑞隆認為，蔡英文前4年克制、友善的兩岸方針不會變，因此希望中國可以改變態度，讓兩岸關係升溫，改變前4年互動趨近於0的對立狀況。

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新冠肺炎 許信良 民進黨

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