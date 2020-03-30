一山難容二虎！李郝當年分道 肝膽相照變肝膽俱裂

行政院前院長郝柏村今天於內湖三軍總醫院離世，享嵩壽101歲。前總統蔣經國逝世時，黨政軍大權分掌於李煥、俞國華、郝柏村之手。繼任總統李登輝兩度以閣揆位置為餌，將李、郝「調虎離山」，趁機逐步瓦解他們在黨、軍體系中原有的勢力。這也讓郝柏村和李登輝的關係，從開始的「肝膽相照」變成「肝膽俱裂」。

李登輝、李元簇當選第7任總統後，時任行政院長的李煥提出總辭，李登輝不予慰留，反而任命已轉任國防部長的郝柏村組閣，引發政壇一片訝異，民進黨怒斥是「軍人干政」。

面對外界質疑，李登輝強力替郝柏村背書，強調兩人「肝膽相照」。郝柏村也說：「我又不是拿槍逼著李總統提名、立法院同意，還為此放棄一級上將頭銜，算什麼軍人干政？」

新內閣第一年，郝柏村展現劍及履及的軍人風格，獲得頗高支持度。但李郝兩人個性中都有「一把抓」的企圖心與使命感，1山難容2虎，齟齬終究產生。

1991年6月30日，民進黨立委葉菊蘭揭露，郝柏村侵犯總統職權，召集將領舉行軍事會議。8月9日，總統府發言人邱進益1番轉述李登輝「建立國家意識，對國家效忠」、「不要看人，要看國家」的話，讓郝柏村差點要求新聞局發聲明反駁。時任新聞局長的邵玉銘後來在回憶錄寫道：「那時我已嗅出李郝關係不再是『肝膽相照』了。」

後來的劉和謙擔任參謀總長、蔣仲苓升任一級上將事件，更讓李郝關係陷入谷底；在立院黨團中，親李的「集思會」與親郝的「新國民黨連線」水火不容。

1992年底，立法院完成全面改選，李登輝以建立憲政慣例理由，要求內閣總辭。郝柏村堅持，應該由國民黨中常會通過才辭職，雙方相持不下。

第二年初國民大會閉幕，民進黨國代與部分國民黨國代包圍前來報告的郝柏村，大喊「下台」，郝柏村不甘受辱，也舉起雙臂高呼「中華民國萬歲，消滅台獨」，隨後宣布辭職。

雖然同年8月在國民黨14全大會中，郝柏村成新增設的4位副主席之一，但已全無實權。1996年的第8任總統選舉，他與另一位副主席林洋港搭檔參選，雙雙被開除黨籍。