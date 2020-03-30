質疑警方辦案問法奇怪 趙天麟批韓國瑜把手伸進基層
民進黨立委趙天麟日前宣布角逐民進黨高雄市黨部主委，宣示完成罷韓補選等使命。他今天與高雄市議員林智鴻共同舉行記者會，指控高雄市警方針對罷韓人員製作筆錄時，有「先射箭再畫靶」的嫌疑，質疑高雄市長韓國瑜已經將手伸入基層，呼籲韓不要對基層公務人員及民眾施壓。
趙天麟表示，最近韓粉針對罷免活動祭出「濫訴」反制，上周鳳山分局對林智鴻辦公室來函，要求林派員到派出所說明罷韓相關活動的情況。林派出辦公室主任莊敬強到派出所說明，警方訊問方式令人懷疑是「先射箭再畫靶」。
莊敬強表示，警方一開頭就問「你們是不是在發送罷韓口罩？」，製作筆錄的員警只要求他回答「有或沒有、是或不是」，不給解釋機會，隨後他看到警方已擬好第二題，題目是詢問口罩是否由趙天麟提供，莊當下決定離去，沒有回答。
趙天麟認為，警方這樣問訊的方式是刻意引導，違反「刑事訴訟法」第100條，警方製作筆錄，不讓被告代表詳盡表達，只讓被告回答是或不是 ，明顯違反對被告的保障，侵害被告訴訟權。
林智鴻也說，他事後也收到分局長的電話，指警方如此提問是因為檢察官授意，強烈懷疑韓國瑜為了挽救頹勢，把手伸進基層，造成恐慌，讓人不敢罷韓，呼籲韓國瑜懸崖勒馬。
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