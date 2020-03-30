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郝柏村大事記／一生效忠中華民國 曾遭國民黨開除黨籍
行政院前院長郝柏村今天於內湖三軍總醫院離世，享嵩壽101歲。國民黨前副主席郝龍斌幕僚、議員游淑慧證實，郝柏村因中風造成多重器官衰竭，下午2時47分逝世。
●郝柏村大事記
1919.8.8
生於江蘇省鹽城縣，父郝緒齡，母袁珍寶，在家中排行第三
1938
陸軍軍官學校12期砲科畢業，在廣州戰役中遭日軍攻擊，頭部受傷
1942
派往印度擔任中國駐印軍砲1旅補充團2營6連連長
1944-1946
陸軍大學20期正規班，同年郝父離世
1947
調任砲兵12團2營營長，投入東北國共內戰
1948
調196師參謀長
1949
轉任國防部隨從參謀，與郭菀華結婚，隨蔣中正離開成都，大陸淪陷，年底搭華聯輪抵台
1955
調任第三軍砲兵指揮官，兼任金防部砲兵指揮官
1958
調小金門陸軍第九師師長，參加八二三砲戰
1965
調任總統府侍衛長
1978
就任陸軍總司令
1981
升任參謀總長
1989
調任國防部長
1990
時任總統李登輝提名為行政院長
1993
辭去行政院長，轉任總統府資政，並擔任國民黨副主席
1995
與新黨林洋港搭配參選總統，遭國民黨撤銷黨籍。同年出版《不懼》與《郝總長日記中的經國先生晚年》
1996
林郝配獲140餘萬票落敗
1998
出版《教戰記》
1999
出版《八年參謀總長日記》，首度返鄉探親
2005
國民黨主動恢復其黨籍，並聘為中評會主席
2011
出版《郝柏村解讀蔣公日記，1945~1949》
2013
出版《郝柏村解讀蔣公抗戰八年日記》
2017
受洗成為基督徒
2019年8月8日
出版《郝柏村回憶錄》（郝柏村一百歲時出版）
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