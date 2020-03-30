郝柏村大事記／一生效忠中華民國 曾遭國民黨開除黨籍

內政部以警政署長陳家欽處理警方人事案涉及偽造文書，將陳家欽函送台北地檢署，檢方分他案後，又以內政部函送程序不完備為由，將退回原機關再行詳查，引爆政壇震撼彈。法務部長蔡清祥今在立法院面對國民黨籍立委鄭麗文詢問，強調自己是國家的人馬，沒有任何政黨派系。

2020-03-30 14:25