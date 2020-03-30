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中風引發器官衰竭 郝柏村三總病逝享嵩壽101歲

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郝柏村大事記／一生效忠中華民國 曾遭國民黨開除黨籍

聯合報 / 記者劉宛琳程嘉文／台北即時報導
前行政院長郝柏村。 聯合報資料照
前行政院長郝柏村。 聯合報資料照

行政院前院長郝柏村今天於內湖三軍總醫院離世，享嵩壽101歲。國民黨前副主席郝龍斌幕僚、議員游淑慧證實，郝柏村因中風造成多重器官衰竭，下午2時47分逝世。

●郝柏村大事記

1919.8.8

生於江蘇省鹽城縣，父郝緒齡，母袁珍寶，在家中排行第三

1938

陸軍軍官學校12期砲科畢業，在廣州戰役中遭日軍攻擊，頭部受傷

1942

派往印度擔任中國駐印軍砲1旅補充團2營6連連長

1944-1946

陸軍大學20期正規班，同年郝父離世

1947

調任砲兵12團2營營長，投入東北國共內戰

1948

調196師參謀長

1949

轉任國防部隨從參謀，與郭菀華結婚，隨蔣中正離開成都，大陸淪陷，年底搭華聯輪抵台

1955

調任第三軍砲兵指揮官，兼任金防部砲兵指揮官

1958

調小金門陸軍第九師師長，參加八二三砲戰

1965

調任總統府侍衛長

1978

就任陸軍總司令

1981

升任參謀總長

1989

調任國防部長

1990

時任總統李登輝提名為行政院長

1993

辭去行政院長，轉任總統府資政，並擔任國民黨副主席

1995

與新黨林洋港搭配參選總統，遭國民黨撤銷黨籍。同年出版《不懼》與《郝總長日記中的經國先生晚年》

1996

林郝配獲140餘萬票落敗

1998

出版《教戰記》

1999

出版《八年參謀總長日記》，首度返鄉探親

2005

國民黨主動恢復其黨籍，並聘為中評會主席

2011

出版《郝柏村解讀蔣公日記，1945~1949》

2013

出版《郝柏村解讀蔣公抗戰八年日記》

2017

受洗成為基督徒

2019年8月8日

出版《郝柏村回憶錄》（郝柏村一百歲時出版）

郝柏村 陸軍 國民黨

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