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永遠的中華民國派！郝柏村反台獨 對中共不假辭色

聯合報 / 記者程嘉文／台北即時報導
前行政院長郝柏村（中）。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
前行政院長郝柏村（中）。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

行政院前院長郝柏村今天於內湖三軍總醫院離世，享嵩壽101歲。台灣近30年陷入統獨爭議，忠黨愛國的郝柏村，始終堅持「中華民國派」。不僅強烈抨擊台獨、堅持「台灣人也是中國人，愛中華民國才是愛台灣」，同時對中共也絲毫不假辭色。

郝柏村多次到大陸，但都是旅遊、探親，婉拒統戰意涵的活動。對於不少退將熱中訪問大陸，並自詡「建立兩岸軍事互信機制」，郝柏村批評，「這種只能說交際，談不上交流，我們的情況不能告訴他，大陸的情況，也不能告訴我。」

對於北京宣稱，抗戰是由共黨所領導，郝柏村多年來不斷利用各個管道批評中共竄改歷史。2014年7月7日，郝柏村應邀參觀盧溝橋畔「中國人民抗日戰爭紀念館」。他一進門就質問：為何沒陳列中共當時宣示服從三民主義的「共赴國難宣言」？並且大聲說：「到底是誰領導中華民族抗戰的？紀念抗戰歷史，必須要明確知道，8年對日抗戰是誰領導的？是蔣委員長領導的！」讓館方人員面露尷尬神色。

美國史丹福大學開放館藏「蔣介石日記」，郝柏村花了4年時間，逐日摘記蔣中正在1945至1949年間的日記，並且加以註釋，析論蔣「從巔峰到谷底的5年」。郝柏村評論國府在內戰中的失敗，認為蔣的領導風格過度重視細節，使國軍指揮官不敢負責，導致遲緩被動問題更為嚴重。

雖對蔣中正在內戰中的表現多所批評，但郝柏村仍高度肯定蔣的人格。蔣在戰局危殆之際，仍堅持行使憲法，召開國民大會選舉第一任正副總統，郝柏村深表認同：「此次國大雖在紛亂中召開，但開啟了中華民國憲法在大陸開始實施，奠定了中華民國政府遷台後的正當性和合法性。」

同樣例子也出現在郝柏村與馬英九關係上：馬政府上任後，對軍方多所裁抑。因洪仲丘案，政府同意全面取消平時的軍事審判制度，宣布全募兵制上路等，郝柏村都曾公開表達無法苟同。儘管如此，他仍多次強調自己也不滿意馬政府，但選舉時還是要投國民黨，才能捍衛中華民國。

郝柏村 中華民國 抗戰

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