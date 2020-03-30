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郝柏村中風引發器官衰竭逝世 議員游淑慧證實此事
行政院前院長郝柏村今天於內湖三軍總醫院離世，享嵩壽101歲。國民黨前副主席郝龍斌幕僚、議員游淑慧證實，郝柏村因中風引發器官衰竭，下午2時47分逝世。
郝龍斌日前參選國民黨主席，上個月接受廣播節目專訪，被問到他的父親郝柏村住院情形時表示，郝柏村去年4月中風，左手左腳有點不便，大部分的時間要坐輪椅，但狀況很穩定。
郝龍斌當時曾說，郝柏村對他參選國民黨主席一事，關心但不介入，希望他好好選，也非常期待他能貫徹國民黨核心理念，協助國民黨完成改革。
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