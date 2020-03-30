影／控韓國瑜介入罷韓 趙天麟要警方中立
立委趙天麟協同高雄市議員林智鴻舉行記者會，針對民眾檢舉違反選罷法一事，林智鴻辦公室主任今天接受高雄市警方偵訊時，本來想解釋在大年初五罷免市長韓國瑜第二階段開跑時，發送口罩一事為公民團體志工自主贈送，卻遭警方要求只能回答有無發放口罩，立委趙天麟質疑，警方訊問方式違反刑事訴訟法100條中規定「被告對於犯罪之自白及其他不利之陳述，並其所陳述有利之事實與指出證明之方法，應於筆錄內記載明確。」，趙天麟呼籲，韓國瑜應認清自己施政不良引起罷免，而非讓行政機關承擔壓力打壓罷免。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言