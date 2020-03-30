中風引發器官衰竭 郝柏村三總病逝享嵩壽101歲
行政院前院長郝柏村逝世，享壽101歲。三軍總醫院表示，有關郝柏村的狀況，未接家屬授權說明，謝謝大家關心
郝柏村去年4月2日才曾因身體不適，由他的兒子、國民黨副主席郝龍斌發現後立刻撥打119求助。當時北市消防局接獲獲報後，派遣救護車趕往郝柏村位在士林區福林路上住家，救護人員抵達現場發現郝柏村身體左半邊無力，不過意識仍清醒，被緊急送往內湖三總治療。郝龍斌當時對外表示，可能是因為溫差大才會出現身體不適的狀況，但無大礙、四肢都已恢復知覺。
郝伯村為將軍退役，健康狀況長期由三總照顧，除定期體健外，過去也不時因病就診，郝柏村過去也曾因為上呼吸道病毒性感染、帶狀泡疹、腸胃不適住進三總，甚至在1997年時，因家中頭部撞到門，兩周後又意外跌倒，也是在三軍總醫院檢查出腦內出血，但最後也以距離榮總較近，臨時轉到榮總開刀。
在1993年時，郝柏村赴三軍總醫院體檢，意外發現左側頭顱內有一米粒般的彈片殘留，連他本人都不記得此處曾受傷過，彈片當時已和郝柏村和平共處三十五年以上，醫護人員嘖嘖稱奇。由於年代久遠，金屬殘片已為其它的增生組織包住，並無大礙，因此也無開刀取出的打算。
郝柏村經歷近代中國最艱困的時代，他從軍以來，歷經對日抗戰、八二三砲戰，到出將入相參與國家要政，到李郝政爭過程，見證中華民國在二戰後躍升世界五強的輝煌歷史，記錄四分之三世紀中華民國史。
中風引發器官衰竭
行政院前院長郝柏村今天於內湖三軍總醫院離世，享嵩壽101歲。國民黨前副主席郝龍斌幕僚、議員游淑慧證實，郝柏村因中風引發器官衰竭，下午2時47分逝世。
郝龍斌日前參選國民黨主席，上個月接受廣播節目專訪，被問到父親郝柏村住院情形時表示，父親去年4月中風，左手左腳有點不便，大部分的時間要坐輪椅，但狀況很穩定。
父親對他參選黨主席一事，郝龍斌說，父親關心但不介入，希望他好好選，也非常期待他能貫徹國民黨核心理念，協助國民黨完成改革。
●郝柏村生病史
1991年5月：郝柏村因腸胃不適，住進三軍總醫院檢查。經三總腸胃科醫師照護，當天下午4時30分即自行步行出院，並出晚上舉行的巴拉圭國慶酒會。
1992年3月：郝柏村身體不適，三軍總醫院指派醫師診斷後，確認是一般的感冒，並無其他病症，已開給藥物服用。
1992年4月：郝柏村以瘖啞的語調在國民大會做完施政報告，赴三總由三總耳鼻喉科主任陳祥霖負責治療，郝揆在三總停留一小時後離開。三總研判，郝揆聲音沙啞應是感冒引起聲帶水腫所引起，只要多休息即可。
1992年6月：郝柏村在端午節前夕突感不適，並有發高燒，皮膚起水泡等症狀，經三總醫師診斷為帶狀疹，並已侵犯至左腰部的肋間神經，須住院接受治療，經三總悉心治療後痊癒出院，返家休養。
1993年2月：郝柏村最近手指長了濕疹，奇癢難忍，在三總檢查後，發現郝柏村手指發癢是過敏所引起，預計兩、三天即可痊癒。
1993年4月：郝柏村赴三軍總醫院體檢，意外發現左側頭顱內有一米粒般的彈片殘留，連他本人都不記得此處曾受傷過，彈片當時已和郝柏村和平共處三十五年以上，醫護人員嘖嘖稱奇。由於年代久遠，金屬殘片已為其它的增生組織包住，並無大礙，因此也無開刀取出的打算。
1997年4月：郝柏村因家中頭部撞到門，兩周後又意外跌倒，在三軍總醫院檢查出腦內出血，但最後以距離榮總較近，臨時轉到榮總開刀。主持手術的醫師是當時榮總神經醫學中心主任李良雄，郝接受二小時卅五分鐘的手術，將血腫清除。
2010年3月：郝柏村出現感冒症狀、身體不舒服，住進三軍總醫院，三總表示，郝柏村是因為感冒，引發氣管發炎，由於遲遲沒有好轉，加上年事已高，所以需要住院調養，病情逐漸好轉，並無大礙。
2019年4月：郝柏村因身體不適，派遣救護車趕往郝柏村位在士林區福林路上住家，救護人員抵達現場發現郝柏村身體左半邊無力，不過意識仍清醒，被緊急送往內湖三總治療。兒子郝龍斌當時表示，可能是因為溫差大才會出現身體不適的狀況，但無大礙、四肢都已恢復知覺。
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