蔡英文：防疫任務結束後仍要維持國家隊完整供應鏈

蔡英文總統今天參觀桃園市中壢區敏成(不織布)公司，關心醫用口罩核心原料熔噴技術不織布」生產，並肯定這次口罩防疫國家隊的表現可圈可點，也成為國際間經典的防疫功臣，無論是製造或分配機制皆創造許多典範，口罩實名制2.0納入網購機制，操作程序簡單易懂，讓民眾更方便購買口罩。

蔡英文說，這段期間她走過頂尖口罩製造和設備廠，敏成生產口罩最核心防的材料熔噴不織布，董事長古思明簡報做得非常好，最後的建議也是政府要做的，就是防疫任務結束後，仍要維持口罩國家隊，成員不只終端供應鏈，所有成員都要加進來維持優質的供應鏈。政府將盤點公共部門及醫療衛生部門的需求，包含醫療院所、國軍營隊、機構等需求，都研議採用國家隊台灣製口罩，政府也要檢視對各種緊急、突發狀況是否做好準備和整備，掌握防疫物資自主生產的能力。

蔡英文說，防疫期間政府與民間是合作緊密的夥伴，而且一直超前部署口罩需求，從每日生產幾百萬片到千萬片，1000萬片的時候她和行政院長都覺得不可思議，還持續挑戰日產1500萬甚至2000萬片的目標，這不僅有助於提升民心士氣，也證明台灣團隊無論公、私部門可以一直挑戰極限，展現台灣精神，展現國家團隊的韌性，不斷突破障礙，以及承受不同程度的挑戰。

蔡英文也感謝敏成公司手上滿滿的國外訂單，但是一切以國家防疫、國人健康為優先無私奉獻，並提醒國人疫情尚未結束，政府將持續全心全意投入防疫工作，期盼民間與政府繼續團結一起，協助國家安然度過這次疫情的挑戰。

桃園市長鄭文燦陪同蔡英文總統參訪敏成公司，說明防疫期間，政府及民間企業密切合作，快速且精準地回應疫情變化，迅速建立口罩國家隊，展現政府及民間合作的典範寫下紀錄。

鄭文燦指出，隨著國內疫情爆發，敏成公司自1月底開始至今，生產線24小時運作，產能全開，協助生產口罩關鍵過濾材質「熔噴不織布」，期間雖然不斷有國外企業提出包廠包線契約，敏成公司都回絕，將每日生產量全數提供國內使用，充分展現企業社會責任。鄭文燦提到，等疫情結束，期盼口罩國家隊進一步提升為防疫國家隊，建立完整防疫供應鏈，此外，也應研議成立國家防疫物資中心，協助國家未來面對疫情及各項挑戰時，有更好的準備。

經濟部長沈榮津表示，國內新冠肺炎疫情剛爆發時，財團法人紡織產業綜合研究所即協助盤點口罩原料情況，並邀集口罩生產鏈企業開會研商，希望攜手達成「穩量、穩價」之目標，讓國人能用合理的價格購得防疫口罩，其中醫療用口罩最關鍵的材質就是「熔噴不織布」，敏成公司多年來堅持創新研發工作，在這次疫情中，也扮演重要的防疫角色，成為政府堅強的後盾。

今天陪同總統參觀敏成公司熔噴不織布生產線的成員有經濟部長沈榮津、國防部北部地區後指揮部指揮官林正廷、市府經發局長郭裕信、新聞處長詹賀舜、敏盛醫療集團總裁楊敏盛、敏盛資產董事長張長榮 、盛弘醫藥總經理劉慶文、敏成公司董事長古思明、總經理楊文仁。