蘇貞昌要徐國勇事先報告 藍委質疑侵害政風獨立性

內政部函送警政署長陳家欽引發爭議，諸多立委質疑台北地檢署收案程序。國民黨籍立委洪孟楷質疑，行政院長蘇貞昌要求內政部長徐國勇在函送前先向他報告，是否有侵犯政風單位獨立性之虞？召委周春米則建議北檢發布新聞稿說明清楚程序，畢竟此案全國關注。

內政部以陳家欽處理警方人事案涉及偽造文書，正式將陳家欽函送台北地檢署，檢方分他案後，又以內政部函送程序不完備為由，將退回原機關再行詳查，引爆政壇震撼彈。

蔡清祥今在立法院司法及法制委員會做「未經同意散布性私密影像之防制」專案報告，但眾多立委焦點卻在陳家欽案。洪孟楷表示，政風單位是一條鞭，是法務部廉政署一條鞭，自己曾在嘉義市文化局當任局長，也無權過問政風室。

他說，假設現在有一個不在台灣的故事，某院長要求部會政風單位函送某署長前要向他報告，且如果部長認為該署長不適任，應該要告訴院長，應該把他拉下來或調整職務。

洪質疑，「這樣合理嗎？是否覺得政風單位獨立性被侵犯？」蔡清祥則回應，要看業務範圍如何行使，涉及公訴罪就向司法警察告發，業務有獨立性，但也要尊重行政倫理。

洪孟楷認為，究竟是行政倫理，還是政風單位獨立行使優先，法務部不要以政治為考量，秉於依法行政精神處理。

時代力量立委邱顯智質詢，就通案來說，北檢退回原機關詳查是否可行？畢竟偵查主體在檢察官身上，應退回給司法警察，而非內政部政風處。蔡清祥表示，此案是函送北檢，也是廣義的告發，不確定檢察官的做法是否為「退回」。

民進黨籍立委鄭運鵬緩頰，該案是個案問題，個案是最難回答的。蔡清祥表示同意，強調法務部處理法務行政，不能指導個案辦案。鄭說，聽說內政部怕往上報會引起類似馬王政爭的情況，因此直接由政風處理，在立法院追問個案問題，也是政治問題。

最後，周春米建議是否請北檢發新聞稿說明清楚程序，否則法務部長也難以進行關心。蔡表示，在不違反偵查不公開原則的前提下，將請北檢對外說明。