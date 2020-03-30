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陳家欽也有WTO版？楊珍妮退休復出人事安排惹議

聯合報 / 記者賴昭穎張加報導
總統蔡英文上月任命楊珍妮（右一〕擔任我駐世界貿易組織（WTO）副代表，但又以「借調」方式擔任行政院經貿談判辦公室（OTN）的副總談判代表。圖／本報資料照片
總統蔡英文上月任命楊珍妮（右一〕擔任我駐世界貿易組織（WTO）副代表，但又以「借調」方式擔任行政院經貿談判辦公室（OTN）的副總談判代表。圖／本報資料照片

總統蔡英文2月24日任命1月屆齡退休的經濟部國際貿易局長楊珍妮，擔任我駐世界貿易組織（WTO）副代表，然而，楊並未前往日內瓦履新，反而以「借調」方式擔任行政院經貿談判辦公室（OTN）的副總談判代表，引發經貿圈議論紛紛，質疑這樣的人事安排是「因人設事」。

而為了騰出WTO副代表的位子，讓楊珍妮有身分占OTN副總談判代表的缺，我駐WTO代表團因此出現由一位副代表主持館務的奇特現象。原本擔任我駐WTO代表的朱敬一去年9月離任，遺缺至今未補；在楊珍妮被任命WTO副代表同時，代理館務的副代表連玉蘋轉任我駐馬來西亞副代表，我駐WTO代表團只剩另一位副代表趙光訓主持大局。

更多內容請看【聯合報專區】【獨家幕後】陳家欽案翻版？駐WTO副代表淪蔡人事布局棋子

WTO 馬來西亞 行政院

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