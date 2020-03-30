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江啟臣見吳斯懷達成共識 對民進黨惡意操作要小心謹慎
國民黨主席江啟臣今上午與國民黨不分區立委吳斯懷相約立法院國會辦公室進行意見交換。江啟臣表示，他與各委員隨時可約、可溝通，今天上午利用質詢空檔與吳斯懷懇談，氣氛輕鬆融洽，兩人都認同現在國民黨面對民進黨的惡意操作，問政必須小心謹慎。
對於近來吳斯懷的問政表現引發外界爭議，江啟臣和吳斯懷都認為國民黨面對民進黨的惡意操作，問政必須小心謹慎，別讓原意被扭曲，減少被對手抹紅扣帽子的空間。江啟臣更表示，國會現在是在野黨最重要的舞台，黨團和黨中央對所有立委的問政，都會主動給予幫忙和協助。
另外，對外界質疑國民黨將建立立委的考評或考核制度，是否有針對性，江啟臣強調，這是要為國民黨建立制度，一起精進委員的問政品質，提升黨對執政者的監督力量，扭轉社會對國民黨的既定印象，未來斯懷若對於考核考評制度有任何的看法與建議，也都歡迎提出一起討論。他提到，吳斯懷也認為建立制度的立意甚佳，對黨有利的都會關心和提出建議。
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