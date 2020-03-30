監院通過彈劾 交大教授林顯豐違法兼任公司董事

監察院今天通過國立交通大學教授林顯豐彈劾案。監委楊美鈴、蔡培村調查，林顯豐擔任交大生醫工程研究所所長期間，2017年9月7日至2018年12月11日又兼任「氣宗股份有限公司」董事1年又3個多月，違反「公務員服務法」規定，監院以11比0的票數，通過並公布監委提案，彈劾林顯豐，全案移送公務員懲戒委員會審理。

監委彈劾案文指出，公務員不得經營商業，「公務員服務法」第13條第1項定有明文。立法意旨係以公務員兼職即有影響公務及社會風氣之虞，不以具體發生營私舞弊結果為必要，只要公務員違反「公務員服務法」第13條第1項規定，應認有懲戒之必要，且足認其因此致嚴重損害政府之信譽，而應受懲戒。

監委楊美鈴、蔡培村表示，林顯豐雖稱其擔任的角色只是執行產學合作計畫，從未參與商業行為也並未支薪，又檢具國立交通大學、林顯豐及氣宗公司於2017年11月10日簽訂之「國立交通大學建教合作合約書」，用以證明國立交通大學知悉此一建教合作案。

不過經過調查，林顯豐兼任氣宗公司董事，查無該校相關推薦或指派之文件資料，且無事先以書面報經核准之紀錄，並不符合「科學技術基本法」第17條第4項及「從事研究人員兼職與技術作價投資事業管理辦法」第4條第1項第2款相關規定。

楊美鈴、蔡培村調查也發現，建教合作合約書於2017年11月10日簽訂，但林顯豐自2017年9月7日氣宗公司設立之日起即兼任董事。其應於本件合約書簽訂後，再以書面報經學校核准兼任氣宗公司董事。其未經學校核准，即兼任氣宗公司董事，顯非適法。

楊美鈴、蔡培村指出，林顯豐不得謂不知法律而免除其違法之責。因林顯豐兼任交大所長期間，該校除2013年9月3日有新進教師研習宣導外，也有宣導「公務員服務法」第13條共5次。

楊美鈴、蔡培村表示，林顯豐自2017年9月7日起即兼任董事，2017年11月16日卻在「國立交通大學產學合作利益迴避及資訊揭露聲明書」聲明，「無擔任產學合作機構之負責人、董事、監察人或經理人」，顯見其聲明不實，所辯難以自圓，違失之咎甚明。