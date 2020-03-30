臉書發文「斯懷將啟程」 吳斯懷稱請益收穫滿滿

國民黨不分區立委吳斯懷上午與國民黨主席江啟臣閉門面談後，在臉書發表一篇名為「斯懷將啟程」的貼文。他表示，自己的辦公室距離江啟臣的立委辦公室這麼近，但都沒有好好拜訪一次，今天他去向資深的江啟臣請益，「讓我這位立院新生收穫滿滿」，未來一定要更認真學習，努力做好立委。

吳斯懷總結這次拜訪的三大重點，就是「坦誠溝通、交換意見、全力配合」，他一定會堅定捍衛中華民國，全力配合黨中央及黨團的政策。