志村健病逝引爆兩岸網戰 王定宇：五毛造假之亂台反攻

日本喜劇天王、人稱「怪叔叔」的藝人志村健，日前確診新冠肺炎住院後今天病逝，享壽70歲。僅管廣大粉絲不捨，卻因有中國網友將志村健死因改寫為「台灣肺炎」，引爆兩岸網友互槓。

民進黨立委王定宇今天則在臉書提到，這是「志村健維基百科的五毛造假之亂」、「台灣網友反攻」。

王定宇說，志村健的過世，意外引爆「維基百科」中共五毛造假之亂，有中國網友將志村健的死因改寫為「台灣肺炎」，台灣網友立刻回擊改正為「武漢肺炎」，還加上「注意使用CHO正確稱謂」。

王定宇也批評，中共就是這樣惹人厭惡，不僅要造假竄改歷史名稱，而且還要將負面名詞硬掛在別人身上，真的是「己所不欲 強加於人」。

王定宇強調，志村健是他這一代、加上前後二代的喜劇泰斗，也是遊覽車上常常一播再播再重播的喜劇秀（豬哥亮歌廳秀也是同等受歡迎），稍早是因為「武漢肺炎」不治過世。