觀光局另一接機者低調 交通部盼內勤主管採檢盡快出爐

昨天傳出交通部觀光局駐桃園機場旅遊服務中心有兩人一起前去接待觀光局內勤主管的兒子，其中一名職員已經確診新冠肺炎，為案269，另一人傳是旅服中心主管。今天上午他接到聯合晚報記者電話時，低調表示，正在家隔離中，對外發言統一交由觀光局公關室，他不便說明任何事。

立法院交通委員會主席李昆澤今天得知王國材曾與這名觀光局高層開會，確認兩人在會議中的座位相隔有一段距離，最後決定，要求委員會期間出席的交通部官員必須全程戴口罩，委員會照常進行。但不允許接觸更密切的觀光局副局長張錫聰今天列席備詢。

王國材會後私下對李昆澤說，希望可以中央流行疫情指揮中心可以盡速完成對這名主管的採檢，因為牽連許多人可能會被隔離。