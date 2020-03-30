法國友台議員賽沙里尼病逝 蘇嘉全震驚悲痛

法國友台議員賽沙里尼因癌症過世，立法院前院長蘇嘉全在臉書哀悼，他指出，「敬弔我的好朋友、台法關係的捍衛者，一個永不妥協的鬥士。」

蘇嘉全說，一早聽聞法國國民議會友台小組主席賽沙里尼病逝的消息，令他非常震驚與悲痛，賽沙里尼不僅是台灣的親密夥伴，更是他個人的好朋友。

蘇嘉全指出，2018年他受到賽沙里尼的邀請，前往法國國民議會參觀，讓他有幸成為台法有史以來第一位進入國民議會訪問的台灣立法院長，「也因為有他的安排，讓我與會場中的國會議員們友好互動，在國民議會公報上留下歷史紀錄。這次來法國的訪問，我也參訪了賽沙里尼主席的故鄉亞維儂，相約等他再次訪問台灣時，一定也要到我的故鄉屏東看看。」

蘇嘉全說，2018年的訪問不僅為台法關係寫下新的里程碑，也為兩國的國會外交開啟了先河，若不是賽沙里尼扛住各種壓力，堅持民主的理念，奮力的為台發聲，真誠的與台灣交朋友，這一切都難以達成，「他為台灣所做的一切，值得全台灣人民的尊敬。他曾說，『台灣是法國在亞洲自豪的民主兄弟！』我也要說，賽沙里尼主席也是台灣人的兄弟。」

蘇嘉全說，2019年賽沙里尼再次訪台，他實現承諾邀請賽沙里尼參訪台灣立法院議場，更親自帶領賽沙里尼到故鄉屏東，體驗南國的熱情及美麗風光。此外，雖然很早就得知賽沙里尼身體不適的消息，但無論是在螢光幕前或是私下的聚會，賽沙里尼總是精神奕奕地闡述自由的價值，並且從容優雅的為歌曲作詞，贈與台灣。即便身患重病，但這些年他從未在賽沙里尼身上，看到一絲病症帶來的憂愁與沮喪，這樣的樂觀與勇氣，同樣令他動容。

蘇嘉全說，在他眼裡，賽沙里尼是一個永不妥協的鬥士，「不僅是民主的鬥士，同時也是生命的鬥士。如今鬥士得以安息長眠，期盼他的精神永留於世，化為台法關係的成長養分，為兩國帶來生生不息的友誼，「再見了，我的朋友！」