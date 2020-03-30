快訊

疫情下的性別：女性作為主要照顧者 承擔高感染風險

為何志村健染疫短短一周即過世？胸腔科名醫推估原因

法國友台議員賽沙里尼病逝 蘇嘉全震驚悲痛

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
立法院前院長蘇嘉全(右)在臉書哀悼因癌症過世的法國友台議員賽沙里尼。圖片取自蘇嘉全臉書。
立法院前院長蘇嘉全(右)在臉書哀悼因癌症過世的法國友台議員賽沙里尼。圖片取自蘇嘉全臉書。

法國友台議員賽沙里尼因癌症過世，立法院前院長蘇嘉全在臉書哀悼，他指出，「敬弔我的好朋友、台法關係的捍衛者，一個永不妥協的鬥士。」

蘇嘉全說，一早聽聞法國國民議會友台小組主席賽沙里尼病逝的消息，令他非常震驚與悲痛，賽沙里尼不僅是台灣的親密夥伴，更是他個人的好朋友。

蘇嘉全指出，2018年他受到賽沙里尼的邀請，前往法國國民議會參觀，讓他有幸成為台法有史以來第一位進入國民議會訪問的台灣立法院長，「也因為有他的安排，讓我與會場中的國會議員們友好互動，在國民議會公報上留下歷史紀錄。這次來法國的訪問，我也參訪了賽沙里尼主席的故鄉亞維儂，相約等他再次訪問台灣時，一定也要到我的故鄉屏東看看。」

蘇嘉全說，2018年的訪問不僅為台法關係寫下新的里程碑，也為兩國的國會外交開啟了先河，若不是賽沙里尼扛住各種壓力，堅持民主的理念，奮力的為台發聲，真誠的與台灣交朋友，這一切都難以達成，「他為台灣所做的一切，值得全台灣人民的尊敬。他曾說，『台灣是法國在亞洲自豪的民主兄弟！』我也要說，賽沙里尼主席也是台灣人的兄弟。」

蘇嘉全說，2019年賽沙里尼再次訪台，他實現承諾邀請賽沙里尼參訪台灣立法院議場，更親自帶領賽沙里尼到故鄉屏東，體驗南國的熱情及美麗風光。此外，雖然很早就得知賽沙里尼身體不適的消息，但無論是在螢光幕前或是私下的聚會，賽沙里尼總是精神奕奕地闡述自由的價值，並且從容優雅的為歌曲作詞，贈與台灣。即便身患重病，但這些年他從未在賽沙里尼身上，看到一絲病症帶來的憂愁與沮喪，這樣的樂觀與勇氣，同樣令他動容。

蘇嘉全說，在他眼裡，賽沙里尼是一個永不妥協的鬥士，「不僅是民主的鬥士，同時也是生命的鬥士。如今鬥士得以安息長眠，期盼他的精神永留於世，化為台法關係的成長養分，為兩國帶來生生不息的友誼，「再見了，我的朋友！」

蘇嘉全 法國 立法院

延伸閱讀

蘇嘉全弔好友賽沙里尼 讚台法關係捍衛者

多年堅定為台發聲 法國友台小組主席49歲癌逝

網友批「貪到全新境界」蘇嘉全從日返台出庭看真面目

蘇嘉全已移交 游錫堃近日將入住官邸確保安全

相關新聞

國民黨一級主管全出爐 律師葉慶元任考紀會主委

國民黨江啟臣主席繼本月公布兩波人事後，今天簽派最後一個一級主管人事案，考紀會主委確定由台北市前法規會主委葉慶元擔任，將呈...

陳家欽爭議神隱2天現身立法院 徐國勇：尊重長官、依法處理

內政部長徐國勇與警政署長陳家欽人事之爭，引發政壇風暴。神隱2天，徐國勇今上午神情嚴肅現身立法院內政委員會備詢，對於媒體各...

發「現金」救經濟？許信良：台灣難道不需要強心針？

兩岸政策協會今天舉行「新冠疫情下的兩岸關係座談會」。亞太和平研究基金會董事長許信良表示，預估新冠肺炎疫情還會延續一年以上...

寵物貓感染新冠肺炎 陳吉仲：沒證據顯示畜傳人

比利時一隻寵物貓遭飼主傳染確診武漢肺炎，民進黨立委陳明文今天質詢時關心病毒是否會「畜傳人」。農委會主委陳吉仲說，據資料顯...

函送陳家欽案遭退回？徐國勇：今早沒收到退件

警政署長陳家欽日前遭內政部依偽造文書罪嫌函送，遭北檢退件。徐國勇今列席立法院內政委員會備詢時表示，他早上有稍微問一下，部...

釋出兩岸善意 許信良、洪奇昌：盡量避用「武漢肺炎」

新冠肺炎全球大流行，兩岸政策協會秘書長張百達提到，為了釋出兩岸善意，政府應該停止「武漢肺炎」用詞的使用。台灣產經建研社理...

蔡總統：口罩挑戰日產兩千萬片 國家隊要維持

總統蔡英文今天上午訪視國內不織布大廠時指出，口罩國家隊在防疫後還是要維持，持續台灣優質生產供應鏈；口罩產能則要挑戰日產兩...

清明連假防疫 蔡英文：希望分散掃墓時間

清明連假可能是傳染高峰期？蔡英文總統指出，清明假期有4天，有許多時間上的餘裕讓我們可以分散掃墓的活動，現在掃墓有很多不同...

蘇貞昌擬真除楊翠 陳以信：立法院同意了提名才算數！

促進轉型正義委員會代理主委楊翠有望真除，國民黨立委陳以信則在臉書上表示，行政院長要真除楊翠這是院長的權限，他沒意見，但提...

蘇貞昌親赴台中誠意足 促轉會主委擬由楊翠真除

促進轉型正義委員會原將於今年5月底結束編制，行政院長蘇貞昌日前承諾同意延長1年任期，同時也出手替促轉會找到主委人選，將真...

獨／與江啟臣閉門密談半小時 吳斯懷有三句話要說

國民黨不分區立委吳斯懷言行屢生爭議，國民黨主席江啟臣今天上午10點與吳斯懷在江啟臣立委辦公室閉門面談半小時。吳斯懷受訪表...

陳家欽案後首露面 徐國勇態度低調

針對內政部以處理警方人事升遷案涉及偽造文書為由，將警政署署長陳家欽函送法辦，引起行政院院長蘇貞昌不滿一事，神隱兩日後徐國...

熱門新聞

裝葉克膜仍救不回⋯日本「喜劇之王」志村健新冠肺炎亡 享壽70歲

圖表看疫情／日本「喜劇之王」志村健染疫病逝 全球確診數逾72萬例

新冠肺炎死亡再增一例 案108奧捷團40多歲男性領隊不治

法籍夫妻吃退燒藥 全機7發燒 連累200人須隔離

指揮中心公布拖最久確診足跡 金山老街廟口肉羹和烏來

恐怖！觀光局主管傳「未請假」接染疫子 還跟林佳龍開會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。