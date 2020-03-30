發「現金」救經濟？許信良：台灣難道不需要強心針？

兩岸政策協會今天舉行「新冠疫情下的兩岸關係座談會」。亞太和平研究基金會董事長許信良表示，預估新冠肺炎疫情還會延續一年以上，儘管蔡政府在防疫上做得相當好，但這次疫情將對後續經濟衝擊相當大，但他認為，目前還沒有看到蔡政府對經濟蕭條的警覺及重視。

許信良舉美國、日本、新加坡等國的振興紓困政策為例，若以美國國會通過的紓困振興動準備，換算台灣的人均產值，台灣也至少該動用7000億元來進行紓困振興；若以日本的標準，也應該動用1兆1866億元來紓困振興，但目前政府的振興紓困預算僅準備動用1000億元。

另外，許信良也認為，相較各國發放現金振興紓困，蔡政府在財政作為相當保守，苦的將是弱勢、貧苦大眾，保守政策也絕不可能振興經濟、促進繁榮。許說，當美國、日本、香港政府都發放現金給一般平民，對經濟困境這無疑是振興的強心針，「但台灣的經濟，難到不需要強心針嗎？」

台灣產經建研社理事長洪奇昌也說，新冠肺炎何時終了？目前為止無法預估。這次的新冠肺炎應該被定義為歷史上的全球性事件，影響層面也比一戰、二戰更廣、更全面。目前世界各國，包括美、英、歐洲、日本等各國領導人也都採取不同的防疫處理，包括英國總理強生、安倍初期對疫情的疏忽與大意，都影響著後續疫情對該國的影響。

洪奇昌說，接下來的疫情衝擊，將對經濟有非常深刻及立即影響，但目前我國央行及財政部是否有足夠因應？是否不該僅只是降息一碼，力道是否要提升，這都有待政府進一步考量。

洪也提到，美國、香港等都發「現金」給公民，蔡政府是否也該針對弱勢、中低收入者，考量發放振興疫情的實物券或現金，這也都是應該思考的方向。

洪奇昌也提到世界衛生組織(WHO)對於疫情的處理，包括早期的確診發佈、大流行預測都遲了一些，導致各國對疫情準備的緊急性、爭取醫療照護準備時間縮短，WHO這次的處置就是國際機構治理失敗的典型。