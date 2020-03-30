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國民黨一級主管全出爐 律師葉慶元任考紀會主委
國民黨江啟臣主席繼本月公布兩波人事後，今天簽派最後一個一級主管人事案，考紀會主委確定由台北市前法規會主委葉慶元擔任，將呈報周三中常會，交由中常會議決通過。
國民黨發出新聞稿，葉慶元曾任台北市政府法規委員會主委、台北市政府國際事務委員會委員暨執行長，多次擔任國民黨訴訟律師，了解國民黨的法律需求以及黨黨內組織運作，未來將善盡國民黨防腐劑的作用，為落實國民黨黨紀，捍衛國民黨黨權力努力。
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