函送陳家欽案遭退回？徐國勇：今早沒收到退件

警政署長陳家欽日前遭內政部依偽造文書罪嫌函送，遭北檢退件。徐國勇今列席立法院內政委員會備詢時表示，他早上有稍微問一下，部裡說沒有收到退件公文，他的立場就是尊重司法。

這是史上首次發生內政部法辦警政署長、卻遭檢方退案事件；地檢署對於案件核退雖也是常有的事，但北檢以程序不備退回內政部的處理方式，加上行政院長蘇貞昌事先是否知情疑雲，牽涉警察人事權等民進黨派系之爭，引發議論。

對於北檢退件陳家欽案，法務部長蔡清祥今天在立法院司法法制委員會受訪時表示，法務部處理行政事務，不干預、不指導個案，完全尊重北檢專業的判斷。

國民黨立委林思銘在內政委員會質詢時質疑，移送案退回的理由是程序不完備，這很奇怪；且他聽到蔡清祥在司委會答詢時表示，案子還在北檢。徐國勇說，他們沒有收到任何退件，早上問部裡說沒收到，「我是不曉得，但尊重地檢署處理，我們尊重司法。」