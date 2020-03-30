釋出兩岸善意 許信良、洪奇昌：盡量避用「武漢肺炎」

新冠肺炎全球大流行，兩岸政策協會秘書長張百達提到，為了釋出兩岸善意，政府應該停止「武漢肺炎」用詞的使用。台灣產經建研社理事長洪奇昌、亞太和平研究基金會董事長許信良表支持，洪奇昌提到，的確不必要刻意強調「武漢肺炎」。

許信良說，川普過去為了刺激中國大陸，刻意用中國肺炎，這都是氣話，但現在川普不再使用武漢肺炎名稱，台灣也應該特別敏感，若想加入世界衛生組織(WHO)，應該也尊重全球多數人的共識，回歸兩岸關係，也不必要刺激中國大陸，兩岸關係上，互相尊重非常重要，中國應該要尊重中華民國台灣的現實，台灣也應該在乎中國大陸的情感，若中國認為武漢肺炎名詞具歧視，就盡量避免用武漢肺炎這個用詞。

洪奇昌說，對受過預防醫學訓練的人來說，對於這次WHO的疫情領導能力，他給予相當低的評價，至於疾病的名稱，這次的座談會也是使用新冠肺炎，不必然要去過度強調武漢肺炎，雖然大家都知道，最早爆發的地點是在武漢。