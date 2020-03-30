蘇貞昌擬真除楊翠 陳以信：立法院同意了提名才算數！

促進轉型正義委員會代理主委楊翠有望真除，國民黨立委陳以信則在臉書上表示，行政院長要真除楊翠這是院長的權限，他沒意見，但提名名單應先送立法院審查，「立法院同意了提名才算數！我們等你喔！」

蘇貞昌昨展現行動力，特地赴台中拜訪楊翠的家人，希望能徵得楊翠及其家人同意繼續在促轉會奮鬥。楊翠丈夫、東華大學華文系副教授魏貽君事後在臉書表示，楊翠獲得了母親、丈夫的諒解及體諒，將承擔艱鉅任務；但行政院、促轉會目前尚未證實此一人事。

陳以信則在臉書表示，蘇貞昌若要真除楊翠，這是行政院長的權限他沒意見，但依據《促進轉型正義條例》第8條規定，立法院有行使「促轉會主委、副主委」同意權的法定職權，行政院長必須尊重立法院行使職權，不可迴避國會監督。

陳以信還說，促轉會原本就是設定2年期限，時間到就應該關起來，但現在時間到事情做不完，行政院長不究責還要延長一年，那請先一切照規矩來，蘇貞昌應先將主委、副主委，還有其他4位新任委員的提名名單，送立法院審查，「立法院同意了提名才算數！我們等你喔！」

政務委員羅秉成受訪時指出，促轉會任期延長由行政院核定即可，但延長任期也須同時處理委員延任或補提名事宜，人事提名須送立法院同意，這些程序必須在5月底前完成，「希望越快越好」。

促轉會發言人葉虹靈則說，對於人事案的部分沒有評論，一切交由行政院說明，至於促轉會申請延長一事，正積極準備中，依法會在5月底以前完成。